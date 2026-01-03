আপিলের বিধিমালা জারি করেছে ইসি

ঢাকা: আসন্ন জাতীয় সংসদ ও গণভোটের জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইতে কারো মনোনয়নপত্র বাতিল হলে বা অন্য কারো মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিষয়ে আপত্তি থাকলে নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে ইসিতে আপিল করতে হবে। আর এই আপিল করার সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ।
শনিবার (৩ জানুয়ারি ) এ-সংক্রান্ত বিধিমালা জারি করা হয়েছে।
এতে উল্লেখ করা হয়েছে, রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে পূর্বে জারি হওয়া পরিপত্র-২ এর দফা-১৯ অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
আপিলের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো হলো:
* নির্ধারিত বুথে আবেদন: আপিল দায়ের করতে প্রার্থী বা তাদের প্রতিনিধি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত বুথে আবেদন জমা দেবেন।
*নমুনা অনুসরণ: আপিলের আবেদন ইসি কর্তৃক প্রদত্ত ‘পরিশিষ্ট-ক’ ফরম্যাট অনুযায়ী করতে হবে।
* সময়সীমা: নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
ইসি সচিবালয় দেশের সব রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদেরও এই নির্দেশনা প্রার্থীদের জানাতে অনুরোধ করেছে, যাতে তারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে সময়মতো আপিল জমা দিতে পারেন।
উল্লেখ্য, প্রতিবারের মতো এবারের নির্বাচনের জন্যও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বিশেষ এজলাস এবং বুথ স্থাপন করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণ সেখানে আপিল শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেবেন।