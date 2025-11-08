আমরণ অনশনের ৫ম দিনে আমজনতার তারেক রহমান

ঢাকা: নিবন্ধনের দাবিতে আমজনতার দল (এজেডি)-এর সদস্য সচিব মো. তারেক রহমান টানা পঞ্চম দিন ধরে আমরণ অনশন করছেন।
শুক্রবার (৮ নভেম্বর) ইসির প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাও তার খোঁজখবর নেন। এর আগে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) থেকে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের প্রধান ফটকের সামনে বসেই তিনি অনশন শুরু করেন। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এক যুগ্মসচিব এসে তার সঙ্গে কথা বলেন।
ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শর্ত পূরণ না করায় দলটিকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। আইন-বিধি অনুযায়ী এটি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। সংক্ষুব্ধ হলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেও তারা জানান।
ইসি সচিবালয় থেকে ইতোমধ্যে নিবন্ধন না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে দলটির আহ্বায়কের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবুও সদস্য সচিব তারেক রহমান অনশন অব্যাহত রেখেছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত মঙ্গলবার তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় নির্বাচন কমিশন। এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়, এবং ১২ নভেম্বরের মধ্যে আপত্তি জানানোর আহ্বান জানানো হয়। নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করায় তিনটি দল অনুমোদন পেলেও আমজনতার দলসহ ১৯টি দল বাদ পড়ে।
এ সিদ্ধান্তের পরপরই অনশনে বসেন সদস্য সচিব তারেক রহমান।
ইতোমধ্যে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এসে অনশনে সংহতি প্রকাশ করেছেন।