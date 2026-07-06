আরও দ্রুত ও সহজ হচ্ছে ইউটিউব শর্টস!

জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব তাদের ছোট দৈর্ঘ্যের ভিডিও সেকশন ‘শর্টস’ (Shorts)-কে আরও আকর্ষণীয় ও ব্যবহারকারী-বান্ধব করতে একগুচ্ছ নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে। কনটেন্ট দেখার গতি বাড়াতে এবং স্ক্রিনের অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল দূর করতেই মূলত এই পরিবর্তনগুলো আনা হচ্ছে।
প্রযুক্তিবিষয়ক পোর্টাল টেকক্রাঞ্চের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যবহারকারীরা এখন থেকে দ্বিগুণ গতিতে (2x Speed) শর্টস ভিডিও উপভোগ করতে পারবেন। এর ফলে দর্শকরা খুব দ্রুত যেকোনো ভিডিওর মূল অংশে পৌঁছাতে পারবেন এবং কম সময়ে বেশি তথ্য পাবেন।
শর্টসে যেসব প্রধান পরিবর্তন আসছে…
দ্বিগুণ গতি (2x Speed): ভিডিওর গতি বাড়িয়ে দ্রুত দেখার সুবিধা।
বিদায় নিল ‘ডিসলাইক’ বাটন: শর্টস থেকে ডিসলাইক অপশনটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোনো ভিডিও পছন্দ না হলে ব্যবহারকারীরা এখন ‘নট ইন্টারেস্টেড’ কিংবা ‘ডোন্ট রিকমেন্ড দিস চ্যানেল’ অপশন বেছে নিতে পারবেন।
হার্ট ইমোজি: প্রথাগত ‘থাম্বস-আপ’ বা লাইক আইকনের জায়গায় এখন যুক্ত হয়েছে ভালোবাসার প্রতীক ‘হার্ট ইমোজি’।
ক্লিয়ার স্ক্রিন মোড (Clear Screen Mode): এই মোডটি চালু করলে ভিডিওর ওপর থাকা লাইক, কমেন্ট বা অন্যান্য টেক্সট সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ফলে পুরো পর্দা জুড়ে কোনো বাধা ছাড়াই ভিডিও দেখা যাবে।
দ্রষ্টব্য: ইউটিউব জানিয়েছে, এই ফিচারগুলো বিশ্বজুড়ে সব ব্যবহারকারীর জন্য ধাপে ধাপে রোল-আউট করা হবে। তবে সবার ফোনে এটি পৌঁছাতে ঠিক কতদিন লাগবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়নি।
টিকটককে টেক্কা দিয়ে শর্টসের জয়জয়কার
টিকটক এবং ইনস্টাগ্রাম রিলসের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে ইউটিউব শর্টস এখন বেশ মজবুত অবস্থানে রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এই প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা দিন দিন আকাশচুম্বী হচ্ছে।
ইউটিউবের প্রধান নির্বাহী (CEO) নিল মোহানের দেওয়া তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই শর্টসের দৈনিক ভিউ বা দেখার সংখ্যা ২০০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। শুধু স্মার্টফোনেই নয়, স্মার্ট টিভির বড় পর্দায়ও এখন শর্টস দেখার ধুম পড়েছে। দর্শকরা প্রতি মাসে প্রায় ২ বিলিয়ন ঘণ্টা সময় ব্যয় করছেন এই ছোট ছোট ভিডিওগুলো দেখার পেছনে।