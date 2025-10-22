ইথিওপিয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ১৪

ইথিওপিয়ার পূর্বাঞ্চলের এলাকায় পণ্যবোঝাই একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে অন্য এক ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন নিহত ও অনেক মানুষ আহত হয়েছেন। সংবাদসংস্থা এপির বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) রাতে ডিরে দাওয়া শহরের কাছাকাছি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনায় নিহতদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী ছিলেন, যারা জিবুতির সীমান্তবর্তী দিওয়ালে শহর থেকে পণ্য নিয়ে ফিরছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা সংবাদসংস্থা এপি-কে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজে বিলম্ব হয় কারণ যথেষ্ট সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি।
স্থানীয় টেলিভিশন ডিরে টিভি জানায়, ট্রেনটি প্রথমে শিনিলে শহরে লাইনচ্যুত হয় এবং পরে আরেকটি স্থির ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খায়। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, কয়েকটি বগি উল্টে পড়ে আছে এবং কিছু বগি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।
জেলার কমিশনার জিব্রিল ওমর বিবিসি সোমালি সার্ভিসকে জানান, ‘ট্রেনটি অত্যন্ত পুরনো এবং ভারী বোঝা বহন করতে অক্ষম ছিল। আমরা মনে করছি, অতিরিক্ত ওজনই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।’
দুর্ঘটনাটি দিওয়ালে শহর ও ডিরে দাওয়া নগরীর মধ্যবর্তী পথে ঘটেছে। ইথিওপিয়ার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক রেলপথ এটি।