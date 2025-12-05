ইবির গাইবান্ধা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ইদ্রিস, সম্পাদক নিসা

ইবি: গাইবান্ধা জেলা থেকে আগত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘গাইবান্ধা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতি’র ২০২৫-২৬ কার্যবর্ষের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে দা’ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হাফেজ ইদ্রিস আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফারজানা ইয়াসমিন নিসা মনোনীত হয়েছেন।
বুধবার (০৩ ডিসেম্বর) সংগঠনটির উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আবদুস সামাদ, অধ্যাপক ড. শিপন মিয়া ও অধ্যাপক ড. মাকসুদা আক্তার সই করা প্রজ্ঞাপনে আগামী এক বছরের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
৫৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যরা হলেন- সহ-সভাপতি খাদেমুল ইসলাম ফরহাদ, গোলাম হক্কানী, হাফিজুল ইসলাম, শাহনাজ সাথী, রেহেনুল ইসলাম চমক, সামিয়া জামান, আলিফ হোসেন ও আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাকিব আল হাসান রাকিব, জুবায়ের আল মাহমুদ সাকিব, সাকিব আল হাসান, মাশকুরুল্লাহ আল মাশকুর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রিফাহ তাসফিয়া, মাজহারুল ইসলাম, রাশীদ বিন বায়জীদ রাফি, সাব্বির হোসেন আবেগ ও উজ্জ্বল মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হামজা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সোহানুর রহমান, হুমায়রা হাবিব, সাগর প্রামাণিক, আরাফাত সাকিব, জোবায়ের সরকার জিহাদ ও আহসান হাবীব, দপ্তর সম্পাদক হুমায়ূন কবির ও সহ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন।
অর্থ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ তাওফিক, সহ-অর্থ সম্পাদক হুমায়ূন আহমেদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাকিল মিয়া, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান ইদুল, শিক্ষা সম্পাদক এ বি এম তারিক মিল্লাত, সহ-শিক্ষা সম্পাদক ছাদেকুল ইসলাম, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মরিয়ম আক্তার, সহ-ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক নওশীন তাসনিমা নিতি ও মহিমা আক্তার, আইন সম্পাদক আওরঙ্গজেব সজিব ও সহ-আইন সম্পাদক মানিক মিয়া।
প্রচার সম্পাদক শাহজাহান, সহ-প্রচার সম্পাদক মশিউর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম তানভীর, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক আকিরুজ্জামান শাহীন, ক্রীড়া সম্পাদক মনিরুজ্জামান সজীব, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক হুজাইফা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলী আজম প্রধান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম সাকিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সজীব কুমার, সহ-ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী, সাহিত্য সম্পাদক কানিজ তাবাসসুম ইশা ও সহ-সাহিত্য সম্পাদক সোহানা কাদের। এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন মোতালেব, আরফা আক্তার আরশী, রাইসা ও ঐশী মৌ।
নবনির্বাচিত সভাপতি হাফেজ ইদ্রিস আলী বলেন, আমাকে সভাপতি মনোনীত করায় মহান আল্লাহর নিকট শোকর আদায় করছি এবং সংগঠনের সকল সদস্য, শিক্ষকরা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এই ছাত্রকল্যাণ সমিতি ক্যাম্পাসে গাইবান্ধা জেলার শিক্ষার্থীদের একতা, সহযোগিতা ও কল্যাণের প্ল্যাটফর্ম।
আমি সবাইকে সাথে নিয়ে অ্যাকাডেমিক সহায়তা, নৈতিকতা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা, সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করব। সর্বোপরি সবার পরামর্শ, সহযোগিতা ও দোয়া নিয়ে আমরা একটি সুশৃঙ্খল, কর্মমুখী ও কল্যাণমুখী কমিটি হিসেবে কাজ করতে পারব এবং ক্যাম্পাসে গাইবান্ধা জেলার সুনাম আরও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।