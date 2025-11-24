সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৩২ অপরাহ্ন
শিক্ষা

ইবির গাইবান্ধা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
ইবির গাইবান্ধা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা


ইবি: গাইবান্ধা জেলা থেকে আগত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘গাইবান্ধা জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতি’র নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (টিএসসিসি) ১১৬ নম্বর কক্ষে এgd নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনটির সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. শিপন মিয়া এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাকসুদা আক্তার।

এসময় ইবি প্রেসক্লাবের সভাপতি আবির হোসেন, সংগঠনটির সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম হক্কানীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায়ী সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া নবীনদের অনুভূতি প্রকাশ, বেলুন খেলা, চেয়ার খেলা এবং র‍্যাফেল ড্র’র আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রচার সম্পাদক শাকিব আল হাসানের সঞ্চালনায় অধ্যাপক ড. মাকসুদা আক্তার নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমাদের সময়টাকে সঠিক কাজে লাগাবে। এখন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ফেসবুকে, ইন্টারনেটে আসক্ত। ক্লাস ভালো লাগে না, এটা করা যাবে না। ক্লাসে মনোযোগী হতে হবে, নিষ্ঠার সাথে সময়কে কাজে লাগাতে হবে, সময়কে যখন কাজে লাগাবে তোমার রেজাল্ট অবশ্যই ভালো হবে। সবার জন্য অনেক দোয়া ও শুভকামনা রইল।’

অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদ নবীনদের উদ্দেশ্য বলেন, ‘তোমরা এখানে পড়াশোনা করতে এসেছ। সেটা ঠিকভাবে চালিয়ে যাবে। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কো-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস আছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করবে। যত কিছুই কর না কেন সময়ের সৎ ব্যবহার করতে হবে। একজন সৎ মানুষ হতে হবে। পড়াশোনাসহ ভালো কাজগুলো সঠিক নিয়তে করলে সেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। তোমরা দৈনিক রুটিন তৈরি করে নিজের জীবন পরিচালনা করবে। একে অপরকে সহযোগিতা করে চলবে।’

অনুষ্ঠানে অতিথিরা বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অর্জিত জ্ঞান, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেই সফলতা অর্জন সম্ভব। তোমাদের জীবনের পরবর্তী প্রতিটি ধাপে সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমকে মূল পুঁজি হিসেবে ধরে রাখবে। তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতাকে লাজে লাগিয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এটাই প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে সংগঠনটির নতুন কার্যবর্ষের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দা’ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইদ্রিস আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফারজানা ইয়াসমিন নিসা।





