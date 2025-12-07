রবিবার, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১০ অপরাহ্ন
শিক্ষা

ইবির জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শফিউল, সম্পাদক সাইম

  আপডেট সময়: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
ইবির জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শফিউল, সম্পাদক সাইম


ইবি: বৃহত্তর সিলেট বিভাগ থেকে আগত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশন’ এর নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শফিউল আলম ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে একই বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সদরুল আমিন সাইম নির্বাচিত হয়েছেন।

এ ছাড়া মডারেটর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোসাব্বির আহমদ।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসির ১১৬ নম্বর কক্ষে সংগঠনটির নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কমিটির ঘোষণা করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোস্তাক মোহাম্মদ আব্দুল মুক্তাদির মুনওয়ার আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।

নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংগঠনটির ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায়ী সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সদরুল আমিন সাইম বলেন, ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আমরা দেশব্যাপী সিলেটের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব।’

সভাপতি শফিউল আলম বলেন, ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ৩৪ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশন একটি সিলেটি পরিবার। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সামাজিক কাজেও এই সংগঠন অংশ নিয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা জালালাবাদ স্টুডেন্ট’স অ্যাসোসিয়েশনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।‘





জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশেষ বৃত্তির দাবি জবি শিবিরের

জবিতে সম্পূরক বৃত্তির রোডম্যাপের দাবিতে উপাচার্য ভবনের সামনে অবস্থান

৫ কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, বন্ধ যান চলাচল

পদবাণিজ্যের অভিযোগ ‘মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ দাবি বেরোবি ছাত্রদলের

রাবির দ্বাদশ সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা, ৩ দফা দাবি শিক্ষার্থীদের

