ইসির আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা

ঢাকা: ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক নেত্রী তাসনিম জারার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে তার করা আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ শুনানিতে অংশ নেয়।
শুনানি শেষে তাসনিম জারা গণমাধ্যমকে জানান, তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ‘ফুটবল’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে চান। এ সময় তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেন।
উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেও প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটার সমর্থনের গড়মিলের কারণে রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়নপত্র বাতিল করেন।
ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন তাসনিম জারা। আপিল শুনানি শেষে কমিশন তার আবেদন মঞ্জুর করে মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে।