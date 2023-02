উত্তর ইংল্যান্ডে খননকার্যে পাওয়া এই জিনিস নাকি বিশ্বের প্রাচীনতম আদিরসাত্মক খেলনা!wooden object discovered from vindolanda roman fort in northern england indicates a side of ancient greek and roman people – News18 Bangla

উত্তর ইংল্যান্ডের ভিন্ডোলান্ডা রোমান দুর্গে আবিষ্কৃত কাঠের একটি দণ্ড আসলে সেক্স টয়৷ ঐতিহাসিকদের ধারণা, এটি বিশ্বের প্রাচীনতম সেক্স টয়গুলির একটি৷ ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোমান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হল ভিন্ডোলান্ডা৷ বিশেষজ্ঞদের মত, কাঠের তৈরি এই সেক্স টয় প্রাক রোমান যুগের৷

তবে ঐতিহাসিকরা এখনও নিশ্চিত নন এই কাঠের দণ্ডের সঠিক পরিচয় নিয়ে৷ তাঁদের মত, এটা কোনও সৌভাগ্যসূচক জিনিস বা মশলা পেষাইয়ের যন্ত্রাংশও হতে পারে৷ এর আগে মনে করা হয়েছিল এটি জুতো সেলাইয়ের কাজে লাগত৷ কারণ যেখানে এই কাষ্ঠদণ্ড মিলেছে, সেখানে কয়েক ডজন প্রাচীন জুতোও উদ্ধার হয়েছে৷

কাঠের খণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১৬ সেন্টিমিটার৷ এর একটি দিক মসৃণ৷ তবে ঘরগৃহস্থালির কাজ নয়৷ পুরাতাত্ত্বিকদের ধারণা, এর ব্যবহার ছিল আরও ঘনিষ্ঠ৷ বার বার ব্যবহার করে একটি দিক মসৃণ হয়ে গিয়েছিল৷ নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ডক্টর রোব কলিন্সের কথায়, “আমরা জানি প্রাচীন রোমান ও গ্রিকরা যৌনতৃপ্তি পেতে নানা উপায় অনুসরণ করত৷ ভিন্ডোলান্ডা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন তার উদাহরণও হতে পারে৷” তাঁর মতামত সামাজিক মাধ্যমে শেয়ারও করেছেন তিনি৷

????NEW RESEARCH of a disembodied wooden #phallus of Roman date found @Vindolanda and published in @AntiquityJ. Here’s a breakdown of the key points and takeaways, a ????https://t.co/Eh6Pldj9FL



— Dr Rob Collins, FSA (@duxBritanniarum) February 20, 2023