উর্দু ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম হাওড়ার সাজিদ Sajid Hussain of Howrah first in the state in higher secondary

HS Exam Results: রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম, উর্দু ভাষায় রাজ্যে প্রথম হাওড়ার সাজিদ! মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করেছে হাওড়ার শিবপুরের বাসিন্দা মহম্মদ সাজিদ হুসেন।

হাওড়া হাই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে মোট ৪৯১ (৯৯.৯৯৬%) নম্বর পেয়ে সব মিলিয়ে তার স্থান ৭ম। সাজিদের প্রাপ্ত নম্বর: উর্দুতে ৯৯, ইংরাজীতে ৯৩, ইকনমিক্সে ৯৬, ইতিহাসে ৯৮, পলিটিক্যাল সাইন্সে ৯৯ এবং জিওগ্রাফিতে ৯৯। ছেলের সাফল্যে ভীষণ খুশি বাবা মহম্মদ জাহিদ হুসেন। মঙ্গলাহাট থেকে পোশাক কিনে শিবপুর কাজিপাড়া, টিকিয়াপাড়ায় গিয়ে ফেরি সংসার চালান। পড়াশোনার ব্যাপারে সাজিদের বাবা জানান, কখনও সময় ধরে পড়াশোনা করত না। তবে দিনে ৮-১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। কোনও দিন লেখাপড়ার ঘাটতি হলে, আবার সময় করে নিয়ে সেটা পূরণ করে নিত। একটা কোচিংয়ে সমস্ত বিষয় পড়ত। ছেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনে যাওয়ার। সেই কারণে সাইন্সে বিষয়ে সুযোগ পেয়েও তা ছেড়ে দিয়ে আর্টসে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে হাওড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আফতাব আলম জানান, পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্কুলে পড়ছে, প্রথম থেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগী সাজিদ। মাধ্যমিকেও উর্দু ভাষায় প্রথম স্থান দখল করে। সাজিদের লেখাপড়ায় মনোযোগ, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস আরও বেশি করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেয়। রাকেশ মাইতি Location : Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal First Published : May 08, 2025 12:55 AM IST

