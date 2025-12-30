এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতে এনভয় টেক্সটাইলের দুই কর্পোরেট পরিচালক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, কোম্পানির কর্পোরেট পরিচালক কসমোপলিটন ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট.) লিমিটেড ১ লাখ ৮০ হাজার শেয়ার ক্রয় করবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে পাবলিক মার্কেটে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন করবে এ কর্পোরেট পরিচালক।
অপরদিকে, কোম্পানির কর্পোরেট পরিচালক এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড ২ লাখ ২২ হাজার শেয়ার ক্রয় করবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে পাবলিক মার্কেটে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন করবে এ কর্পোরেট পরিচালক।