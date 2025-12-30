মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৫১ অপরাহ্ন
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad

  মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
এনভয় টেক্সটাইলের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতে এনভয় টেক্সটাইলের দুই কর্পোরেট পরিচালক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানির কর্পোরেট পরিচালক কসমোপলিটন ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট.) লিমিটেড ১ লাখ ৮০ হাজার শেয়ার ক্রয় করবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে পাবলিক মার্কেটে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন করবে এ কর্পোরেট পরিচালক।

অপরদিকে, কোম্পানির কর্পোরেট পরিচালক এপিক গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড ২ লাখ ২২ হাজার শেয়ার ক্রয় করবে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্যে পাবলিক মার্কেটে আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন করবে এ কর্পোরেট পরিচালক।





Riteish Deshmukh And Genelia Jet Off For New Year Vacation With Kids | Bollywood News

বুধবার ব্যাংক হলিডে, বন্ধ থাকবে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার – Corporate Sangbad

Atlee On His Friendship With Thalapathy Vijay At Jana Nayagan Audio Launch: ‘Will Never Leave’ | Tamil Cinema News

‎১৭ নং আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর ছড়াছড়ি, পিছিয়ে ঢাকা-২

Born In Mumbai’s Slum, He Was Adopted By A Filmmaker, Went On To Play Young Sunil Dutt In This Cult Classic

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ডিএসই’র শোক – Corporate Sangbad

