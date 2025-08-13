এনসিপির দুঃখ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: এনডিএম মহাসচিব

রাজবাড়ী: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিন বলেছেন, আমরা একটি প্রবাদ বাক্য জানি; চীনের দুঃখ হোয়াংহো নদী, আর এনসিপির দুঃখ হচ্ছে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টায় রাজবাড়ী-২ আসনে নির্বাচনি গণসংযোগে এসে জেলা শহরের নতুন বাজার এলাকায় এক পথসভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘পাটওয়ারী কখন কি বলে, বলার আগে কিছু খেয়ে নেয় কিনা এটা আসলে প্রশ্ন আছে। আমাদের অনেক ছোট সে। তাকে আমি একটি সুন্দর পরামর্শ দিতে চাই, ঢাকায় অনেক ভালো মানসিক হাসপাতাল আছে, জাতীয় মানসিক ইনস্টিটিউট আছে সেখানে যদি তিনি দয়া করে যান। আমার মনে হয় তাহলে আগামীতে তিনি রাজনীতিতে ভালো করতে পারবেন। কারণ আমরা তরুণ নেতৃত্বকে সামনে চাই। এর আগে তার সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
মোমিনুল আমিন আরও বলেন, ‘নির্বাচনকে বানচাল করার কোনো শক্তি আমরা বাংলাদেশে আর মাথা ছাড়া হয়ে উঠতে দেব না। আমরা যারা জাতীয়তাবাদী শক্তি রয়েছি, আমরা যদি সজাগ থাকি ইনশাআল্লাহ কোনো অপশক্তি নির্বাচনকে বানচাল করতে পারবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে আমরা একসঙ্গে রাজপথে ছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি কিছু দুষ্কৃতিকার ছাড়া আমরা এখনো সে বিষয়ে ঐক্যেবদ্ধ আছি। যদি ষড়যন্ত্রের আভাস পাই, আমরা সজাগ আছি, আমরা রাজপথে থাকব। রাজপথ থেকে আমরা পিছপা হব না।’
এর আগে এনডিএম মহাসচিব মোমিনুল আমিন গাড়িবহর নিয়ে ঢাকা থেকে রাজবাড়ীর নতুন বাজার পৌঁছালে সেখানে দলীয় নেতারা তাকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান। এ সময় এনডিএম এর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।