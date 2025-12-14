রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭ অপরাহ্ন
শিক্ষা

এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তির ফল প্রকাশ

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তির ফল প্রকাশ


ঢাকা: সরকারি-বেসরকারি এমবিবিএস-বিডিএসের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার ৬৪৫ জন নির্বাচিত হয়েছেন।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ফলাফল প্রকাশের এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ হতে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে অর্জিত স্কোরের ভিত্তিতে মেধা ও পছন্দক্রম অনুযায়ী ৫,৬৪৫ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সরকারি ৩৭টি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটসমূহে ৫,৬৪৫টি আসনের মধ্যে নির্বাচিত নারী পরীক্ষার্থী ৩,৬০৩ জন (৬৩.৮০%) এবং পুরুষ পরীক্ষার্থী ২,০৪২ জন (৩৬.২০%)। ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর ৯১.২৫।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে dgme.gov.bd আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের রেজাল্ট দেখতে পাবে।

এর আগে, গত ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দেশের ১৭টি কেন্দ্র ও ৪৯টি ভেন্যুতে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ বা ইউনিটসমূহে আসন সংখ্যা ৫,৬৪৫ টি; যার মধ্যে এমবিবিএস ৫,১০০ টি এবং বিডিএস ৫৪৫টি। এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ বা ইউনিটসমূহে আসন সংখ্যা ৭,৩৬১টি; যার মধ্যে এমবিসিএস ৬,০০১টি এবং বিডিএস ১,৩৬০ টি।

এমবিবিএস কোর্সের ১১,১০১টি এবং বিডিএস কোর্সের ১,৯০৫ টি, অর্থাৎ সর্বমোট ১৩,০০৬টি আসনের বিপরীতে এ বছর মোট আবেদনকারী ১,২২,৬৩২ জন; এদের মধ্যে পুরুষ ৪৯,০২৮ জন এবং নারী ৭৩,৬০৪ জন।





