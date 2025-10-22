বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১১ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কর্ণফুলীতে চরপাথরঘাটা মুক্ত বিহঙ্গ ক্লাবের নতুন কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা

  আপডেট সময়: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫
কর্ণফুলীতে চরপাথরঘাটা মুক্ত বিহঙ্গ ক্লাবের নতুন কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উন্নয়ন ও ক্রীড়ামূলক সংগঠন ‘চরপাথরঘাটা মুক্ত বিহঙ্গ ক্লাব’ এর ২০২৫-২০২৭ সালের নতুন কার্যকরী পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১অক্টোবর) চরপাথরঘাটা হাজী মদন নবী মার্কেটস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাধরাণ সভায় আরিয়ান দিদারকে সভাপতি ও সাইদুল ইসলাম সজিবকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ সেলিম খাঁন, সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ধারা ২৪ অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রার্থীর হ্যা ও না ভোটের আয়োজন করলে সাধারণ সদস্য সকলের সম্মতিক্রমে ২০২৫-২০২৭ সালের জন্য ২১সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ২১সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন-

সভাপতি-আরিয়ান দিদার, সহ সভাপতি-রাসেল আহমদ রাইন, সহ সভাপতি-জে এস সামুন, সহ সভাপতি-সাজ্জাদ হোসেন শাকিল, সাধারণ সম্পাদক-সাইদুল ইসলাম সজিব, সহ সাধারণ সম্পাদক-কায়ছার আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ-আব্দুল হান্নান মুহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক-সিদরাতুল মুনতাহা, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক-মাহিব উন নবী অভি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক-আরমান ফাহিম, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক- রিফাত হোসেন, ক্রিড়া সম্পাদক- সাকিবুল ইসলাম মুন্না, সাংস্কৃতিক সম্পাদক -মুহাম্মদ সাগর, দপ্তর সম্পাদক- মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, নির্বাহী সদস্য-ওয়াহিদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য-মিনহাজ উদ্দীন অভি, মুহাম্মদ জেসিফ, নির্বাহী সদস্য- ইরফান সাদিক, নির্বাহী সদস্য- জুবায়ের আহমদ তিহান, নির্বাহী সদস্য-মুহাম্মদ ইমন, নির্বাহী সদস্য- মুহাম্মদ শাহীন, নির্বাহী সদস্য- মুহাম্মদ ফোরকান।

দোস্ত মোহাম্মদ’র সভাপতিত্বে ও আরাফাত হোসেনে’র সঞ্চলনায় নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠনকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেলিম খান, খুরশিদ আলম, জাহাঙ্গীর আলম, সাইফ উদ্দিন সাইফ, মুহাম্মদ ইয়াছিন, উপদেষ্টা আলী জিন্নাহ, শাহাজান রাজু, আব্বাস উদ্দিন খান, আব্দুল লতিফ, কামাল পাশা, মহিউদ্দিন বাদশা, সাইফুল ইসলাম ও প্রমুখ।

এসময় বক্তরা বলেন, নতুন নতুন সৃজনশীল সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাহলে বেশী মানুষের সেবার করার সুযোগ পাবে। বক্তারা আরো বলেন, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সংগঠনটি এলাকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, উন্নয়নমূলক, স্বেচ্ছাসেবী ও ক্রীড়ামূলক কর্মকান্ডের বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নতুন কার্যকরী পরিষদকে অনুরোধ জানান।

