How to Keep Tank Water Cool: জলের ট্যাঙ্ক ঠান্ডা রাখার জন্য এটিকে একটি পুরু পাটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। বস্তার কারণে সূর্যের আলো সরাসরি জলের ট্যাঙ্কে পড়বে না।







Source link