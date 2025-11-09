কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কলিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক সংবাদ প্রচার দাবী ও এর প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার কালিয়াকৈর ট্রাকস্টেশন এলাকায় তার নিজ কর্যালয়ে লিখিত বক্তব্যে তুলে ধরেন গাজীপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবেক পৌর মেয়র মজিবুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবী বলেন, আমার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে টেন্ডার দেওয়ার অভিযোগটি সত্য নয়। নিয়ম অনুযায়ী কালিয়াকৈর পৌরসভা কর্তৃক ২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল টেন্ডার আহবান করা হয়। আইইউজিআইপি প্রকল্পের ওই টেন্ডারে দরপত্র দাখিল করে দুটি প্রতিষ্ঠান। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পিপিআর নিয়ম অনুযায়ী কারিগরি দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন করদাতাকে তিন সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ, পিডি অফিস কর্তৃক যাচাই-বাছাই এবং প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদন করে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে আমি মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্য নন। আমি মেয়র হিসেবে শুধু নির্বাচিত ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পদান করেছিলাম। এ প্রকল্পের ৯৩ ভাগ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূন্ন হয়েছে। এখন বিলের জন্য অপেক্ষামান। এখানে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়ে আমি আরো রাষ্ট্রের ৫৮ লাখ টাকা সাশ্রয় করেছি।
তিনি আরো বলেন, পৌরসভায় ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে পৌরসভার মেয়রদের কোন হাত নেই। আসলে আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিপক্ষরা আমাকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে আমার নামে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রোপাকান্ড ছড়াচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক সংবাদ প্রচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এসময় প্রকৃত ও বস্তু নিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের অনুরোধ জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- গাজীপুর ও কালিয়াকৈরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যম কর্মী ও নেতাকর্মীরা।