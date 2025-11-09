রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News Chess World Cup: Karthik Venkataraman enters fourth round; Vidit Gujrathi bows out | Chess News Anil Kapoor Pens Sweet Note To Wish Son Harsh Varrdhan On Birthday: ‘You’ve Never Taken The Easy Way’ | Bollywood News Record chase in Bengaluru: South Africa ‘A’ stun Rishabh Pant’s India ‘A’ with epic 417-run pursuit | Cricket News Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরে পেলেন বিএনপির বহিষ্কৃত ৪০ নেতা বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০ রাকসুর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান
প্রচ্ছদ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৮ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধি:

গাজীপুরের কলিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক সংবাদ প্রচার দাবী ও এর প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার কালিয়াকৈর ট্রাকস্টেশন এলাকায় তার নিজ কর্যালয়ে লিখিত বক্তব্যে তুলে ধরেন গাজীপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবেক পৌর মেয়র মজিবুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবী বলেন, আমার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে টেন্ডার দেওয়ার অভিযোগটি সত্য নয়। নিয়ম অনুযায়ী কালিয়াকৈর পৌরসভা কর্তৃক ২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল টেন্ডার আহবান করা হয়। আইইউজিআইপি প্রকল্পের ওই টেন্ডারে দরপত্র দাখিল করে দুটি প্রতিষ্ঠান। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পিপিআর নিয়ম অনুযায়ী কারিগরি দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন করদাতাকে তিন সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ, পিডি অফিস কর্তৃক যাচাই-বাছাই এবং প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদন করে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে আমি মূল্যায়ন কমিটির কোনো সদস্য নন। আমি মেয়র হিসেবে শুধু নির্বাচিত ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পদান করেছিলাম। এ প্রকল্পের ৯৩ ভাগ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূন্ন হয়েছে। এখন বিলের জন্য অপেক্ষামান। এখানে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়ে আমি আরো রাষ্ট্রের ৫৮ লাখ টাকা সাশ্রয় করেছি।
তিনি আরো বলেন, পৌরসভায় ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে পৌরসভার মেয়রদের কোন হাত নেই। আসলে আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিপক্ষরা আমাকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে আমার নামে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রোপাকান্ড ছড়াচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক সংবাদ প্রচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এসময় প্রকৃত ও বস্তু নিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের অনুরোধ জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- গাজীপুর ও কালিয়াকৈরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যম কর্মী ও নেতাকর্মীরা।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

Ahaan Panday’s Latest Video Leaves Fans Gushing: ‘He’s Getting Younger Everyday’ | Bollywood News

Anil Kapoor Pens Sweet Note To Wish Son Harsh Varrdhan On Birthday: ‘You’ve Never Taken The Easy Way’ | Bollywood News

Anil Kapoor Pens Sweet Note To Wish Son Harsh Varrdhan On Birthday: ‘You’ve Never Taken The Easy Way’ | Bollywood News

Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News

Ayushmann Khurrana, Sharvari’s Upcoming Film With Sooraj Barjatya Titled ‘Yeh Prem Mol Liya’ | Bollywood News

বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০

বিএনপি নেত্রী সামিরা আজিম দোলার গণসংযোগে হামলা, আহত ১০

প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরে পেলেন বিএনপির বহিষ্কৃত ৪০ নেতা

প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরে পেলেন বিএনপির বহিষ্কৃত ৪০ নেতা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST