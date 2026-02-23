কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিংয়ে এমপি আমির হামজা

কুষ্টিয়া: দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিশ্চিতে পৌর বাজার মনিটরিং করেছেন কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আমির হামজা।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে তিনি পৌর বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন এবং চাল, ডাল, তেল, সবজি ও মাছ-মাংসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত শোনেন।
পরিদর্শনের সময় মুফতি আমির হামজা ব্যবসায়ীদের প্রতি পণ্যের মূল্য তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি অতিরিক্ত মুনাফা না করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির অনুরোধ করেন।
এ সময় জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তারা ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনিক তদারকির পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।