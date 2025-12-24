বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:২৪ অপরাহ্ন


প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ক্লাউড ছাড়াই সুপারকম্পিউটিং, এসার ভেরিটন জিএন১০০

  আপডেট সময়: বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
ক্লাউড ছাড়াই সুপারকম্পিউটিং, এসার ভেরিটন জিএন১০০


ক্লাউডনির্ভর এআই কম্পিউটিংয়ের বাইরে এসে লোকাল ওয়ার্কস্টেশনে শক্তিশালী এআই চালানোর পথ আরও সহজ করল এসার। প্রতিষ্ঠানটি উন্মোচন করেছে ‘ভেরিটন জিএন১০০ এআই মিনি’ ওয়ার্কস্টেশন। যা আকারে ছোট হলেও পারফরম্যান্সে পূর্ণাঙ্গ সার্ভার-গ্রেড ক্ষমতা দিতে সক্ষম।

এই কম্প্যাক্ট এআই ওয়ার্কস্টেশনটি তৈরি হয়েছে এনভিডিয়া জিবি১০ গ্রেস ব্ল্যাকওয়েল সুপারচিপ-এর ওপর ভিত্তি করে। এতে রয়েছে সর্বোচ্চ ১ পিএফলুপস এফপি৪ এআই পারফরম্যান্স, ১২৮ জিবি ইউনিফায়েড মেমোরি এবং ৪ টেরাবাইট এনভিএমই এম.২ এসএসডি স্টোরেজ। ফলে বড় আকারের এআই মডেল লোকালভাবেই রান করানো সম্ভব, যা ক্লাউড খরচ কমানোর পাশাপাশি ডেটা নিয়ন্ত্রণও নিশ্চিত করে।

সার্ভার-গ্রেড শক্তি, মিনি ওয়ার্কস্টেশন ফর্ম

ভেরিটন জিএন১০০-এ ব্যবহৃত এনভিডিয়া জিবি১০ সুপারচিপে আছে পরবর্তী প্রজন্মের কুডা কোর, পঞ্চম প্রজন্মের টেন্সর কোর এবং ২০টি এএনএমভিত্তিক সিপিইউ কোর। এই শক্তিশালী হার্ডওয়্যার সমন্বয়ের ফলে মেশিনটি বড় ওয়ার্কস্টেশনের মতো পারফরম্যান্স দিতে পারে, অথচ জায়গা নেয় খুবই কম।

এআই ডেভেলপমেন্টের জন্য সম্পূর্ণ সফটওয়্যার স্ট্যাক

ওয়ার্কস্টেশন ব্যবহারকারী ডেভেলপার, গবেষক ও ডেটা সায়েন্টিস্টদের জন্য এতে প্রি-ইনস্টল করা হয়েছে এনভিডিয়া এআই সফটওয়্যার স্ট্যাক। পাইটর্চ, জুপিটার এবং ওললামা- এর মতো জনপ্রিয় টুল ও ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে এখানে সহজেই বড় ভাষা মডেল (এলএলএম) তৈরি, ফাইন-টিউন, টেস্ট ও ডিপ্লয় করা যাবে। প্রয়োজনে লোকাল সেটআপ থেকে বড় ক্লাউড বা ডেটাসেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচারেও কাজ স্কেল করা সম্ভব।

স্কেল-আউট সুবিধা: একসঙ্গে দুটি ইউনিট

ভেরিটন জিএন১০০- এর অন্যতম বড় সুবিধা হলো এনভিডিয়া কানেক্টএক্স-৭ স্মার্টনিক্স সাপোর্ট। এর মাধ্যমে দুটি জিএন১০০ ইউনিট সংযুক্ত করে সর্বোচ্চ ৪০৫ বিলিয়ন প্যারামিটার পর্যন্ত এআই মডেলের সঙ্গে কাজ করা যায়, যা সাধারণত শুধুমাত্র হাই-এন্ড ডেটাসেন্টারেই সম্ভব।

কানেক্টিভিটি ও নিরাপত্তায় পূর্ণ মনোযোগ

এই মিনি ওয়ার্কস্টেশনটিতে রয়েছে ওয়াইফাই ৭, চারটি ইউএসবি ৩.২ টাইপ-সি পোর্ট, এইচডিএমআই, ইথারনেট পোর্ট এবং ফিজিক্যাল সিকিউরিটির জন্য কেনসিংটন লক। ফলে কর্পোরেট, রিসার্চ ল্যাব বা এআই ডেভেলপমেন্ট পরিবেশে এটি সহজেই ইন্টিগ্রেট করা যায়।

মূল্য ও প্রাপ্যতা

এসার ভেরিটন জিএন১০০ এআই মিনি ওয়ার্কস্টেশনটি পাওয়া যাচ্ছে উত্তর আমেরিকায় ৩,৯৯৯ মার্কিন ডলার থেকে শুরু; ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় ৩,৯৯৯ ইউরো থেকে শুরু এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৬,৪৯৯ অস্ট্রেলিয়ান ডলার থেকে শুরু। অঞ্চলভেদে স্পেসিফিকেশন, মূল্য ও প্রাপ্যতায় ভিন্নতা থাকতে পারে। বিস্তারিত: www.acer.com এ।

যেসব ওয়ার্কস্টেশন ব্যবহারকারী লোকাল এআই কম্পিউটিং, বড় মডেল প্রসেসিং এবং ডেটা সিকিউরিটির ওপর জোর দিচ্ছেন, তাদের জন্য এসার ভেরিটন জিএন১০০ এআই মিনি ওয়ার্কস্টেশনটি হতে পারে একটি সময়োপযোগী ও ভবিষ্যতমুখী সমাধান। ছোট ফর্ম ফ্যাক্টরে বড় শক্তি, এই ধারণাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছে এসার।

‎লেখক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমপিউটার বিচিত্রা





