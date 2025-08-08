Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু অবমুক্ত করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ১০:২৬ পূর্বাহ্ণ
মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহীতে দোকানে খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু অবমুক্ত করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রাজশাহীর বাঘা উপজেলা সদরের একটি দোকান থেকে ২০০ ঘুঘু পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করেছেন করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাম্মী আক্তারের নেতৃত্বে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আজাদ আলী বিভিন্ন শিকারির কাছ থেকে ঘুঘু পাখি কিনে বিক্রি করতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে৭/৮ বাঘা উপজেলা সদরের ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ৯টি খাঁচায় ২০০টি ঘুঘু পাখি ছিল। খবর পেয়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আজাদ আলী দোকান থেকে পালিয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক মামলা করা যায়নি। পাখিগুলো জব্দ করে জনসমক্ষে অবমুক্ত করা হয়।

ইউএনও শাম্মী আক্তার বলেন, বন্য প্রাণী বিক্রির মতো অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে। অভিযানে আরও দুই দোকানিকে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানা করা হয়েছে।ভবিষ্যতেও এ ধরণের অভিযান চলমান থাকবে ।

