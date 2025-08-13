Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৭:২৮ অপরাহ্ণ
খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।

বিশেষ প্রতিনিধি:

Advertise here

বুধবার ১৩ আগষ্ট সকালে থানার কনফারেন্স রুমে রামগড় থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।

সভায় উপজেলার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং এলাকার মাদক, ইভটিজিং, চুরি-ডাকাতি বিষয়ে উপস্থিত সভ্যদের পক্ষ থেকে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি ও রামগড় থানা পুলিশ কে কার্যকরী ভুমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সভায়, রামগড় সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওবাইন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, সম্পাদক শাফায়েত মোর্শেদ ভুঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মো. ফয়েজ আহমেদ, কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সম্পাদক মো. বাহার উদ্দিন, রামগড় প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন, রামগড় বাজার কমিটির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Sugarcane Cultivation: আখ চাষ করে ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছেন বসিরহাটের কৃষকরা | দক্ষিণবঙ্গ
Sugarcane Cultivation: আখ চাষ করে ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছেন বসিরহাটের কৃষকরা | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে
রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে
সর্বশেষ সংবাদ
খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।
খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।
সর্বশেষ সংবাদ
খাগড়াছড়ি গুইমারা অস্ত্রসহ ইউপিডি- এফ কালেক্টর আটক।
খাগড়াছড়ি গুইমারা অস্ত্রসহ ইউপিডি- এফ কালেক্টর আটক।
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
আরও ৩৪৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

আরও ৩৪৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

 বিনিয়োগের আগে জেনে নিন শাহজিবাজার পাওয়ার সম্পর্কে – Corporate Sangbad

বিনিয়োগের আগে জেনে নিন শাহজিবাজার পাওয়ার সম্পর্কে – Corporate Sangbad

 পশ্চিমা প্রতিনিধিদের সঙ্গে তালেবানের আলোচনা শুরু

পশ্চিমা প্রতিনিধিদের সঙ্গে তালেবানের আলোচনা শুরু

 একটি নয়, ২ জরায়ু নিয়ে সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মা! ‘বিরল ঘটনা’ বলছেন চিকিৎসকরা! two uterus this mother has two wombs gave birth to baby boy successfully doctors-in-bangaon-perform-rare-surgery-on-pregnant-woman-with-two-uteruses all you need to know

একটি নয়, ২ জরায়ু নিয়ে সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন মা! ‘বিরল ঘটনা’ বলছেন চিকিৎসকরা! two uterus this mother has two wombs gave birth to baby boy successfully doctors-in-bangaon-perform-rare-surgery-on-pregnant-woman-with-two-uteruses all you need to know

 সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা

সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা

 Sandeshkhali Violence | WB Police Accuses BJP Leader Suvendu Of Using Khalistan Slur At IPS Officer

Sandeshkhali Violence | WB Police Accuses BJP Leader Suvendu Of Using Khalistan Slur At IPS Officer

 গ্যাস রফতানি শুরু করেছে মোজাম্বিক

গ্যাস রফতানি শুরু করেছে মোজাম্বিক

 আইএমএফ’র ঋণ পেতে অপেক্ষা বাড়লো পাকিস্তানের

আইএমএফ’র ঋণ পেতে অপেক্ষা বাড়লো পাকিস্তানের

 ‘শেখ হাসিনার বিকল্প একমাত্র তিনি নিজেই’

‘শেখ হাসিনার বিকল্প একমাত্র তিনি নিজেই’

 নোভাভ্যাক্সের করোনা ভ্যাকসিন ৯০ শতাংশের বেশি কার্যকর

নোভাভ্যাক্সের করোনা ভ্যাকসিন ৯০ শতাংশের বেশি কার্যকর