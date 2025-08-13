খাগড়াছড়ির রামগড় থানার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওপেন হাউজ ডে।

বিশেষ প্রতিনিধি:
বুধবার ১৩ আগষ্ট সকালে থানার কনফারেন্স রুমে রামগড় থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।
সভায় উপজেলার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং এলাকার মাদক, ইভটিজিং, চুরি-ডাকাতি বিষয়ে উপস্থিত সভ্যদের পক্ষ থেকে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি ও রামগড় থানা পুলিশ কে কার্যকরী ভুমিকা রাখার আহ্বান জানান।
সভায়, রামগড় সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওবাইন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, সম্পাদক শাফায়েত মোর্শেদ ভুঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মো. ফয়েজ আহমেদ, কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সম্পাদক মো. বাহার উদ্দিন, রামগড় প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন, রামগড় বাজার কমিটির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।