খাগড়াছড়ি গুইমারা অস্ত্রসহ ইউপিডি- এফ কালেক্টর আটক।

বিশেষ প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার বরইতলী এলাকায় ইউপিডিএফ মূল দলের একজন কালেক্টরকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিন্দুকছড়ি জোনের একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।
আটক ইউপিডিএফ সদস্যের নাম কলইপা ত্রিপুরা (৩৫)। তিনি গুইমারা উপজেলার বরইতলী এলাকার দয়া ভোষন ত্রিপুরার ছেলে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সিন্দুকছড়ি জোনের জালিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্পের আওতাধীন বরইতলী এলাকায় এলআরপি ডোমিনেশনের সময় ওই কালেক্টরের খবর পায়। পরে অবৈধ কাঠবোঝাই গাড়ি থেকে চাঁদা নিতে আসা ওই কালেক্টরকে আটক করা হয়। অভিযানে একটি দেশি লংগান (এলজি), একটি কার্তুজ এবং একটি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিকে রাত সাড়ে ১২টায় গুইমারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
গুইমারা থানার ওসি মো. এনামুল হক বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।’