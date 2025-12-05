খালেদা জিয়ার এন্ডোস্কপি সম্পন্ন

ঢাকা: রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার এন্ডোস্কপি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার পাকস্থলির অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেডিকেল বোর্ডের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এন্ডোস্কপি করা হয়।
চিকিৎসকরা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুতির পর এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিএনপির মিডিয়া সেলও।
মেডিকেল বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বিত দলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন এ প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। রক্তক্ষরণের উৎস চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট নেওয়ায় পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়।
বিকেলের এন্ডোস্কোপির পর সন্ধ্যায় আরও একটি ‘মাইনর অপারেশন’ও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতালের আরেকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র। ওই সূত্রের দাবি, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী অতিরিক্ত একটি ছোট অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, যা সফলভাবে সম্পন্ন করেন বিশেষজ্ঞ সার্জনরা।
খালেদা জিয়ার সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা, পরবর্তী চিকিৎসা এবং উন্নত চিকিৎসার সম্ভাবনা নিয়ে শুক্রবার রাতে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে তাকে দ্রুত বিদেশে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলেও জানা গেছে।
দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল রোগে ভুগছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। কয়েকদিন ধরে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় নিবিড় চিকিৎসা তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।