রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় স্বার্থে হাসপাতালে ভিড় না করার আহ্বান বিএনপির

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫
খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় স্বার্থে হাসপাতালে ভিড় না করার আহ্বান বিএনপির


ঢাকা: এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার স্বার্থে পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে হাসপাতালের ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিএনপি মিডিয়া সেল তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে এ আহ্বান জানান।

ফেসবুকে দলের পক্ষকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় হাসপাতালের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাই নেতাকর্মীসহ সকলের প্রতি অনুরোধ, হাসপাতালের ভেতরে অযথা ভিড় না করে তার চিকিৎসায় সহযোগিতা করুন।

এছাড়া বিএনপি মিডিয়া সেল দেশবাসীর প্রতি খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

উল্লেখ্য, বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরেই নানা জটিল রোগে ভুগছেন এবং বর্তমানে তিনি নিবিড় চিকিৎসা সেবার আওতায় রয়েছেন বলে জানা গেছে।





