বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:১০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Drishyam Actress Shriya Saran Turns Heads In White Top-Denim Look At Mumbai Airport At Airport | Watch | Bollywood News শেখ হাসিনা-কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ – Corporate Sangbad খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল শেয়ারবাজার কারসাজি : সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৩ মার্চ – Corporate Sangbad Is Amaal Mallik, Shehbaz Badesha’s Friendship In Trouble Ahead Of Bigg Boss 19 Finale? | Television News জকসু প্রার্থীদের ডোপটেস্ট স্থগিত, নির্বাচন পেছানোর সংশয় Harmer hammer for India: South African spinner surpasses Dale Steyn; breaks multiple records | Cricket News সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez decide on wedding venue! When will the couple get married? | Football News Not Saiyaara Or Kantara, But THIS Film Is The Biggest Blockbuster Of 2025 With 150X ROI | Bollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল


ইবি: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদল। বুধবার (২৬ নভেম্বর ) বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়ার আয়োজন করে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান, ইউট্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. তোজাম্মেল হোসেন ও জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্য সচিব মাসুদ রুমি মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু দাউদ, আনারুল ইসলাম, সদস্য রাফিজ আহমেদ, নূর উদ্দিন, রোকন ও স্বাক্ষরসহ অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আশরাফ উদ্দিন খান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ আছেন। কারণ, গত ১৬ বছর তিনি নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। এই জন্যই বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পরীক্ষিত নেত্রী তিনি। আজও বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সকল মানুষের মুক্তির প্রতীক হিসেবে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমরা চাই তিনি আবার সুস্থতা ফিরে পাক এবং এই জাতির জন্যে আরও কিছু কাজ করে যাক।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাবিতে রুয়ার উদ্যোগে চালু হলো ৫টি ই-কার

রাবিতে রুয়ার উদ্যোগে চালু হলো ৫টি ই-কার

বেরোবি শিক্ষার্থীর জানাজায় যেতে ‘বাস না দেওয়ায়’ ক্যাম্পাসে ক্ষোভ

বেরোবি শিক্ষার্থীর জানাজায় যেতে ‘বাস না দেওয়ায়’ ক্যাম্পাসে ক্ষোভ

বিসিএস পেছানোর দাবিতে যমুনার অভিমুখে বিক্ষোভ, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ

বিসিএস পেছানোর দাবিতে যমুনার অভিমুখে বিক্ষোভ, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ

শীতকে স্বাগত জানাতে আইএসডি’র উইন্টার ফেয়ার

শীতকে স্বাগত জানাতে আইএসডি’র উইন্টার ফেয়ার

বর্ণাঢ্য আয়োজনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

ঢাবির টিএসসিতে ‘প্রতিবাদী বাউল সন্ধ্যা’

ঢাবির টিএসসিতে ‘প্রতিবাদী বাউল সন্ধ্যা’

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST