খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বগুড়ায় মাংস বিতরণ ও দোয়া মাহফিল

বগুড়া: বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে বগুড়ায় গরু সদকা, কোরআন খতম, দোয়া মাহফিল ও গরীর অসহায় মানুষের মাঝে মাংস বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বগুড়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ভিপি সাইফুল ইসলাম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
এদিন বাদ যোহর বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে কোরআন খতমের পর দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা মো. মনোয়ার হোসেন। দোয়া মাহফিল শেষে গরীব, অসহায় মানুষের মাঝে মাংস বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওয়াহিদ মুরাদ, বগুড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কালাম আজাদ, সাবেক কাউন্সিলর শাহ মো. মেহেদী হাসান হিমু, সাবেক কাউন্সিলর তৌহিদুল ইসলাম বিটু, দেলোয়ার হোসেন পশারী হিরু, জেলা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন মন্ডল, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুকুল ইসলাম ফারুক, জেলা ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা হাফেজ জাকারিয়া, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহমুদ শরীফ মিঠু, আব্দুল গফুর দারা, মাহবুব হাসান লেমন, এসএম রফিকুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান পলাশ প্রমুখ।