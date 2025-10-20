মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Samantha Ruth Prabhu Celebrates Diwali With Raj Nidimoru At Family Home, Pics Go Viral | Telugu Cinema News শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার সার্ভিসের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি Asrani Passes Away At 84: Family Remembers Him As ‘The One Who Brought Smiles To Everyone’s Faces’ | Bollywood News Akshay Kumar ‘Speechless’ As Asrani Passes Away: ‘We Shared A Hug Just Last Week At Haiwaan Shoot’ | Bollywood News জবির ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মশাল মিছিল প্রবাসী কর্মীর সন্তানরা পাবে বৃত্তি, জানুন আবেদন প্রক্রিয়া Asrani Wished ‘Happy Diwali’ In His Last Post Hours Before Death; Internet In Shock | Bollywood News গণসংযোগের সময় হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন বিএনপি নেতা মোহন উত্তর ধুরুং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম সিকদারের বিএনপিতে যোগদান Veteran Bollywood Actor, Comedian Asrani Passes Away At 84 | Movies News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

গণসংযোগের সময় হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন বিএনপি নেতা মোহন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫
  • ১০ সময় দেখুন
গণসংযোগের সময় হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন বিএনপি নেতা মোহন


টাঙ্গাইল: জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল হক মোহন আর নেই। সোমবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়া এলাকায় গণসংযোগকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

নেতাকর্মীরা জানান, সন্ধায় দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়া এলাকায় গণসংযোগের সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হামিদুল হক মোহন। পরে দ্রুত তাকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

হামিদুল হক মোহন মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও, তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনের জামাতা। মোহন টাঙ্গাইল-৬ (দেলদুয়ার-নাগরপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।

বিদগ্ধ রাজনীতিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল হক মোহনের মৃত্যুতে টাঙ্গাইলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু, অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান ও প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু টাঙ্গাইল হামিদুল হক মোহনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Samantha Ruth Prabhu Celebrates Diwali With Raj Nidimoru At Family Home, Pics Go Viral | Telugu Cinema News

Samantha Ruth Prabhu Celebrates Diwali With Raj Nidimoru At Family Home, Pics Go Viral | Telugu Cinema News

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার সার্ভিসের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার সার্ভিসের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি

Asrani Passes Away At 84: Family Remembers Him As ‘The One Who Brought Smiles To Everyone’s Faces’ | Bollywood News

Asrani Passes Away At 84: Family Remembers Him As ‘The One Who Brought Smiles To Everyone’s Faces’ | Bollywood News

Akshay Kumar ‘Speechless’ As Asrani Passes Away: ‘We Shared A Hug Just Last Week At Haiwaan Shoot’ | Bollywood News

Akshay Kumar ‘Speechless’ As Asrani Passes Away: ‘We Shared A Hug Just Last Week At Haiwaan Shoot’ | Bollywood News

জবির ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মশাল মিছিল

জবির ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মশাল মিছিল

Asrani Wished ‘Happy Diwali’ In His Last Post Hours Before Death; Internet In Shock | Bollywood News

Asrani Wished ‘Happy Diwali’ In His Last Post Hours Before Death; Internet In Shock | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST