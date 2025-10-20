গণসংযোগের সময় হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন বিএনপি নেতা মোহন

টাঙ্গাইল: জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল হক মোহন আর নেই। সোমবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়া এলাকায় গণসংযোগকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।
নেতাকর্মীরা জানান, সন্ধায় দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়া এলাকায় গণসংযোগের সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হামিদুল হক মোহন। পরে দ্রুত তাকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
হামিদুল হক মোহন মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও, তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনের জামাতা। মোহন টাঙ্গাইল-৬ (দেলদুয়ার-নাগরপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।
বিদগ্ধ রাজনীতিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল হক মোহনের মৃত্যুতে টাঙ্গাইলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু, অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান ও প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু টাঙ্গাইল হামিদুল হক মোহনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।