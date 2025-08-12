Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৬:২৯ অপরাহ্ণ
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম

আহমদ বিলাল খান

Advertise here

রাঙ্গামাটিতে বাঙালিদের জমি বেচাকেনা বন্ধ করে দিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। গত ২৯ জুলাই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজল তালুকদার পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে এক চিঠি লিখে জমি বেচাকেনার ব্যাপারে নির্দেশনা চেয়েছেন।

এই চিঠির কারনে বাঙালিরা জমি বেচাকেনায় হেডম্যান প্রতিবেদন পাবেন না, ফলে কেউ বিপদে পড়ে যেমন জমি বিক্রিও করতে পারবেন না, তেমনি কেউ চাইলেই অন্যের জমি কিনতেও পারবেন না। ফলাফল অত্যান্ত ভয়াবহ হবে। এই চিঠি বাতিল অথবা এই প্রক্রিয়া বাতিল করে বাঙালিরা আগের নিয়মে যাতে জমিবেচা কেনা যাতে করতে পারে এই বিষয়ে অদ্য (১২ আগষ্ট) মঙ্গলবার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ কাজল তালুকদারের সাথে তার অফিসে সরাসরি সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ পিসিসিপি কেন্দ্রীয় ও রাঙামাটি জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা আল্টিমেটাম দেন।

পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মাহমুদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, পিসিসিপি রাঙামাটি জেলা সভাপতি আলমগীর হোসেন, পৌর সভাপতি পারভেজ মোশাররফ হোসেন সহ পিসিসিপি’র বিভিন্ন স্থরের নেতৃবৃন্দ এসময়ে উপস্থিত ছিলেন। পিসিসিপি নেতৃবৃন্দ চেয়ারম্যানকে বলেন আগামী ৪৮ ঘন্টার ভিতর এই চিঠি সংশোধন করতে হবে। এবং বাঙালিদের জমি বেচাকেনায় কোন জটিলতা রাখা যাবে না।

যদি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তার অবস্থান থেকে সরে না আসে তাহলে পিসিসিপি কঠোর আন্দোলন এর ডাক দিবে।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য
সর্বশেষ সংবাদ
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
চিঠি সংশোধন করতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পিসিসিপি’র আল্টিমেটাম
সর্বশেষ সংবাদ
নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের কার্যক্রম ও ‘দেশের পত্র’ পত্রিকা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান
নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের কার্যক্রম ও ‘দেশের পত্র’ পত্রিকা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান
সর্বশেষ সংবাদ
After 11 years, MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation case to finally go to trial | Cricket News
After 11 years, MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation case to finally go to trial | Cricket News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
ন্যূনতম ৫০ হাজার বেতনে ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরি

ন্যূনতম ৫০ হাজার বেতনে ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরি

 ‘সেই ভাষণ ছিল পরিস্থিতি বুঝে প্রতিরোধের নির্দেশনামা’

‘সেই ভাষণ ছিল পরিস্থিতি বুঝে প্রতিরোধের নির্দেশনামা’

 এই পদ্ধতিতেই সুগাম পেশিবহুল শরীর পাবেন অতি সহজেই ৷ These are the way that can bring good thing. – News18 Bangla

এই পদ্ধতিতেই সুগাম পেশিবহুল শরীর পাবেন অতি সহজেই ৷ These are the way that can bring good thing. – News18 Bangla

 Portugal winger Neto to miss World Cup due to ankle injury | Football News

Portugal winger Neto to miss World Cup due to ankle injury | Football News

 ピュアフロー (purflo) ブリーザブル ベビーネスト ソフトトリュフ ベッドインベッド 添い寝 お昼寝ふとん ベビー布団 ローチェア ナチュラルリビング ママ・ベビー – 通販

ピュアフロー (purflo) ブリーザブル ベビーネスト ソフトトリュフ ベッドインベッド 添い寝 お昼寝ふとん ベビー布団 ローチェア ナチュラルリビング ママ・ベビー – 通販

 Motorola: দুরন্ত চমক, আসছে নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন Motorola Edge 30 Pro! এক ঝলকে দেখুন…

Motorola: দুরন্ত চমক, আসছে নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন Motorola Edge 30 Pro! এক ঝলকে দেখুন…

 নোবিপ্রবি ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত

নোবিপ্রবি ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত

 আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ভাষা সৈনিক শামসুল হকের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ভাষা সৈনিক শামসুল হকের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

 Bob Dylan Sued For Alleged Sexual Abuse Of 12-year-old In 1960s

Bob Dylan Sued For Alleged Sexual Abuse Of 12-year-old In 1960s

 মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক বোনাস লভ্যাংশে সম্মতি পেয়েছে – Corporate Sangbad

মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক বোনাস লভ্যাংশে সম্মতি পেয়েছে – Corporate Sangbad
Advertise here