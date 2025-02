Team India got a new death over specialist bowler Before India vs New Zealand Match In ICC Champions Trophy 2025: চিন্তা এবার অনেকটা দূর হল বলে মনে করা হচ্ছে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝেই মাঝেই নতুন ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় দল।







Source link