ছাত্র সংসদ না থাকলে অপরাজনীতি ফিরে আসে: নুর

ঢাকা: গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, ‘কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ না থাকলে অপরাজনীতি ফিরে আসে। ছাত্র সংসদ হলো প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাভিত্তিক ও সৃজনশীল রাজনীতির ক্ষেত্র। যে মেধার মূল্যায়নের জন্য আমরা কোটা সংস্কার আন্দোলন করেছিলাম।’
বুধবার (১৩ আগস্ট) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত ‘জুলাই বিপ্লবে জবি অগ্নিকন্যা সম্মাননা ও নবীনবরণ-২০২৫’ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরো বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন প্রসঙ্গে আমার অবস্থান স্পষ্ট এটা বিপ্লব নয়, অভ্যুত্থান। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ায় জনগণ সরকার পতনের জন্য রাজপথে নেমেছিল। এই অভ্যুত্থানের পরে অন্যান্য দেশের মতো উন্নয়ন হয়নি, তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।’
রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, ‘গত ১৬ বছরে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা ছিল না। মানুষ মনে করেছে, যে লাউ সেই কদু। কিন্তু আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে রাষ্ট্র জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।’
অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে সম্মুখ সারির ভূমিকা পালনকারী জবির ২০ জন নারী শিক্ষার্থীকে ‘জুলাই অগ্নিকন্যা সম্মাননা’ সহ শতাধিক নবীন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
এ কে এম রাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রায়হান হাসান রাব্বি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. রইস উদ্দিন ও অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জবি শাখার আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল, শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন, শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম আরিফ, শাখা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।