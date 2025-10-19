জবির ছাত্রদল নেতা খুন, ঢাবিতে বিক্ষোভ

ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য ও পরিসংখ্যান বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসাইন হত্যার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রদল তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল করেছে।
রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত ৯টায় বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাবির টিএসসি থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসির ডাস চত্বরের পাশে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা, ‘আমার ভাই খুন কেন, ইন্টেরিম জবাব দে; আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দিব না; উই ওয়ান্ট উই ওয়ান্ট, জাস্টিস জাস্টিস’সহ নানান স্লোগান দেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ঢাবির ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ‘৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হত্যা করার ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদলের বিভিন্ন মেধাবী শিক্ষার্থীরা হত্যার শিকার হচ্ছেন। আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী এক শিক্ষার্থীকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘এই ইন্টেরিম গভর্মেন্ট দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে আজ এমন একটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। যদি অতিদ্রুত এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার না করা হয়, তবে আমাদের আন্দোলন আরও বেগবান হবে।’
এ সময় ডাকসুতে ছাত্রদলের প্যানেলে ভিপি পদে লড়াই করা আবিদুল ইসলাম খান, ঢাবি শাখার সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন শাওনসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, এদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর পুরান ঢাকায় টিউশনিতে যাওয়ার সময় ছুরিকাঘাতে খুন হন জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হোসাইন। নিহত জুবায়েদ জবি ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।