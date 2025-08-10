Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫
জবি ছাত্রদলের দাবি সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে ‘ইসলামী ছাত্রী সংস্থা’

আগস্ট ১০, ২০২৫
জবি ছাত্রদলের দাবি সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে ‘ইসলামী ছাত্রী সংস্থা’


ঢাকা: পরিচয় গোপন করে ‘ইসলামী ছাত্রী সংস্থা’র সদস্যরা ছাত্রদলের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা।

রোববার (১০ আগস্ট) জবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন সই করা এক বিবৃতিতে এ অভিযোগ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভ্রান্তিকর তথ্য, অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষার্থীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্র, এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা সংগঠিত বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টাকে আমরা কঠোরভাবে নিন্দা জানাই। একজন ছাত্রের সাথে ঘটনাকে ভিন্নখাতে নিয়ে ধর্ম ও পর্দায় আনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হচ্ছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আমরা লক্ষ্য করেছি আজকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রফিক ভবনের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী একটি মানববন্ধন করে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একজনকে বলতে শোনা যায় এখানে ছাত্রী সংস্থার সদস্যরাও উপস্থিত আছেন।

ছাত্রদলের বিপক্ষে যেকোনো সংগঠন, ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিযোগ এলে ছাত্রদল সেটিকে আমলে নিয়ে তদন্ত করে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের নাম ব্যবহার করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নারী শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা’র সদস্যরা তাদের পরিচয় গোপন করে ছাত্রদলের বিপক্ষে হীন উদ্দেশ্য পরিকল্পিতভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের’ নাম, পরিচয় ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা দলের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল মনে করে, মত প্রকাশের অধিকার সবার আছে, কিন্তু তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক উপায়ে হতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মতামতকে উপেক্ষা করে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের নামে রাজনৈতিক বা সংগঠিত কর্মসূচি ঘোষণা করা শিক্ষার্থীদের প্রতি চরম অবমাননা ও প্রতারণা।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের ক্ষেত্র হলেও, এখানে পরিচয় বিকৃতি, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং একটি গোষ্ঠীর কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থী সমাজকে বিভক্ত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে।

বিবৃতিতে, ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ শব্দবন্ধকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ‘ইসলামি ছাত্রী সংস্থা’ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মর্যাদা নষ্ট করা, মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে শিক্ষার্থী সমাজকে বিভ্রান্ত করায়, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানায় জবি শাখা ছাত্রদল।

সব শিক্ষার্থীকে আহ্বান জানিয়ে ছাত্রদল জানায়, একে অপরের মতামতকে সম্মান জানিয়ে, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় রাখতে এবং যেকোনো ধরনের উসকানি থেকে দূরে থাকতে হবে।





