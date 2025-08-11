Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  রাজনীতি

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এলডিপি

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১১:৩৯ পূর্বাহ্ণ
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এলডিপি


ঢাকা: সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান জানিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় রাজধানীর মগবাজারের গুলফেশা টাওয়ারে এলডিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমদসহ দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন। সংবাদ সম্মেলনে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে কর্নেল অলি তার অবস্থান তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের প্রেক্ষাপটে এই সংবাদ সম্মেলনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।





