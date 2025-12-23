মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Bhavna Ajwani Enters Anupamaa As Prerna, Set To Play A Negative Role | Television News U19 World Cup: England announce 15-memeber squad; Thomas Rew to captain; Farhan Ahmed named vice-captain | Cricket News Ahaan Panday Sports Saiyaara Hoodie On Birthday, Thanks Fans For ‘Love’ | Bollywood News ছাত্রদল–ছাত্র অধিকার সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা Who Is Pratham Mittal? Shark Tank India’s New Judge Who Wants To Engage With Student Entrepreneurs | Television News পুরোনো স্মার্টফোনই যখন সিসি ক্যামেরা World Cup dream alive and kicking! Ravindra Jadeja confirms Vijay Hazare Trophy participation | Cricket News On This Day in Delhi, 1981: How Geoffrey Boycott overtook Garry Sobers to become Test cricket’s top run-scorer | Cricket News জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখাল ট্রাইব্যুনাল, শুনানি ৪ জানুয়ারি Sidelined In Bollywood, She Was Forced To Leave Film Industry, Now Set For A Mega Comeback
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখাল ট্রাইব্যুনাল, শুনানি ৪ জানুয়ারি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখাল ট্রাইব্যুনাল, শুনানি ৪ জানুয়ারি


ঢাকা: শতাধিক গুম ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে এ মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ৪ জানুয়ারি দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার-এর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এদিন প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর শাইখ মাহদী। তিনি জিয়াউল আহসান-কে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন এবং অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য সময় চান। ট্রাইব্যুনাল আবেদন মঞ্জুর করে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সকালে কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে জিয়াউল আহসান-কে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। গত ২১ ডিসেম্বর তাকে হাজির করার কথা থাকলেও কারাগারে আদেশ পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাইব্যুনাল আজ হাজির করতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের দাখিল করা তিনটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল।

ওইদিন শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে ১০০-এর বেশি মানুষকে গুমের পর হত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এসব অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে একটি সংগঠিত পরিকল্পনা অনুসরণ করা হতো এবং জিয়াউল আহসান ছিলেন এর মূল পরিকল্পনাকারী। গুম ও হত্যাকাণ্ড ছাড়াও তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে আরও একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Bhavna Ajwani Enters Anupamaa As Prerna, Set To Play A Negative Role | Television News

Bhavna Ajwani Enters Anupamaa As Prerna, Set To Play A Negative Role | Television News

Ahaan Panday Sports Saiyaara Hoodie On Birthday, Thanks Fans For ‘Love’ | Bollywood News

Ahaan Panday Sports Saiyaara Hoodie On Birthday, Thanks Fans For ‘Love’ | Bollywood News

Who Is Pratham Mittal? Shark Tank India’s New Judge Who Wants To Engage With Student Entrepreneurs | Television News

Who Is Pratham Mittal? Shark Tank India’s New Judge Who Wants To Engage With Student Entrepreneurs | Television News

পুরোনো স্মার্টফোনই যখন সিসি ক্যামেরা

পুরোনো স্মার্টফোনই যখন সিসি ক্যামেরা

Sidelined In Bollywood, She Was Forced To Leave Film Industry, Now Set For A Mega Comeback

Sidelined In Bollywood, She Was Forced To Leave Film Industry, Now Set For A Mega Comeback

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST