জামায়াতের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নই আসে না: নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী কপ৩০: ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের আহ্বান তাইওয়ানের প্রযুক্তি মেলায় যাচ্ছেন কম্পিউটার সমিতির ২৯ সদস্য
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৫
আজ ২১ অক্টোবর ২০২৫ ইং, চট্টগ্রামের নাসিমন ভবনস্থ বিএনপি কার্যালয়ে জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর কৃষক দলের উদ্যোগে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর কৃষক দলের আহ্বায়ক মোঃ আলমগীর।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর কৃষক দলের সদস্য সচিব ছাবের আহাম্মেদ টারজান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ জসিম, মোশাররফ খালেদ, মোঃ মাহবুব, মোহাম্মদ সেকান্দার, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মনজুর কাদের, মোঃ হাসান, মোহাম্মদ হাকিম, মোঃ জীবন, লিমন, মোহাম্মদ মজিবর রহমান, আবছারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নই আসে না: নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী

কপ৩০: ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের আহ্বান

তাইওয়ানের প্রযুক্তি মেলায় যাচ্ছেন কম্পিউটার সমিতির ২৯ সদস্য

Aneet Padda Confirmed In Shakti Shalini, Abhinav Kashyap Calls Salman Khan ‘Insecure’ | Bollywood News

Deepika Padukone, Ranveer Singh Reveal Daughter Dua’s Face, Share Adorable Diwali Photos | Bollywood News

‘Give Me One More Chance’: Ibrahim Ali Khan’s Appeal To Critics After Nadaaniyan Failure | Bollywood News

