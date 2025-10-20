সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:১৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
সালমান শাহ হত্যা মামলা পুনঃতদন্তের নির্দেশ – Corporate Sangbad Inside Sonam Kapoor’s Diwali Celebration With Husband Anand Ahuja: ‘Our Hearts Are Glowing A Little Brighter’ | Bollywood News এ বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২৫০ ছুঁই ছুঁই, আক্রান্ত ছাড়াল ৬০ হাজার In Throwback Pics: Saba Pataudi’s Diwali Celebrations With Sharmila Tagore, Saif Ali Khan And Shashi Kapoor | Bollywood News New Record! Captain Chamari Athapaththu creates history, becomes first Sri Lankan woman to… | Cricket News কুষ্টিয়ায় লালন উৎসবে গান গাইলেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাউল শিল্পী রুমা জিবিবি পাওয়ারের পর্ষদ সভা ২৮ অক্টোবর – Corporate Sangbad নবজাতক চুরির মামলায় নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad David Beckham Playfully Takes A Dig At Victoria Beckham’s Cooking Skills: ‘Stay Away’ | Hollywood News যমুনা ব্যাংকের পর্ষদ সভা ২৮ অক্টোবর – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে – Corporate Sangbad


কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক : জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে সংঘটিত হত্যার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ব্যতীত) বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। এছাড়া হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার প্রসিকিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কাজ করবে বিশেষ কমিটি।

সোমবার (২০ অক্টোবর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ড. মো. রেজাউল করিম এ কথা জানান।

তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে হত্যার অভিযোগে মোট ৮৩৭টি মামলা রেকর্ড হয়েছে। এরমধ্যে ৪৫টি মামলার বিচারকার্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতে পুলিশ ইতোমধ্যে ১৯টি হত্যা মামলার চার্জশীট দাখিল করেছে। এসব হত্যা মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০০ এর ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহের প্রসিকিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

কমিটির কর্ম-পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে:- ক) কমিটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করবে (মামলার বর্তমান পর্যায় উল্লেখসহ)।

(খ) এরূপ মামলার মধ্যে যেসব মামলায় চার্জশীট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ব্যতীত) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করবে (যদি থাকে) এবং উক্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। (গ) কমিটি ইহার কার্যক্রম বিষয়ে ভূক্তভোগী পরিবার ও দেশবাসীকে সময়ে সময়ে অবহিত করবে।

আরও পড়ুন:

নির্বাচনে ১ লাখ সেনা ও দেড় লাখ পুলিশ মাঠে থাকবে: ইসি সচিব

নির্বাচনের সময় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ, ৪ কারণ জানাল নির্বাচন কমিশন

মিরপুরে আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
সালমান শাহ হত্যা মামলা পুনঃতদন্তের নির্দেশ – Corporate Sangbad

সালমান শাহ হত্যা মামলা পুনঃতদন্তের নির্দেশ – Corporate Sangbad

Inside Sonam Kapoor’s Diwali Celebration With Husband Anand Ahuja: ‘Our Hearts Are Glowing A Little Brighter’ | Bollywood News

Inside Sonam Kapoor’s Diwali Celebration With Husband Anand Ahuja: ‘Our Hearts Are Glowing A Little Brighter’ | Bollywood News

In Throwback Pics: Saba Pataudi’s Diwali Celebrations With Sharmila Tagore, Saif Ali Khan And Shashi Kapoor | Bollywood News

In Throwback Pics: Saba Pataudi’s Diwali Celebrations With Sharmila Tagore, Saif Ali Khan And Shashi Kapoor | Bollywood News

কুষ্টিয়ায় লালন উৎসবে গান গাইলেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাউল শিল্পী রুমা

কুষ্টিয়ায় লালন উৎসবে গান গাইলেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাউল শিল্পী রুমা

জিবিবি পাওয়ারের পর্ষদ সভা ২৮ অক্টোবর – Corporate Sangbad

জিবিবি পাওয়ারের পর্ষদ সভা ২৮ অক্টোবর – Corporate Sangbad

নবজাতক চুরির মামলায় নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

নবজাতক চুরির মামলায় নারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST