টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পুকুরে ডুবে ফজলুল হক (৮০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকাল ৫টার দিকে পৌরসভার ছাব্বিশা কবরস্থানসংলগ্ন একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস।
ফজলুল হক উপজেলার ছাব্বিশা গ্রামের মৃত ময়েজের ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে ফজলুল হক ঘাস কাটতে বের হন। দীর্ঘসময় তিনি ফিরে না আসায় স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এবং পরে ভূঞাপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।
ভূঞাপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের টিম লিডার মো. স্বপন আলী বলেন, ‘বেলা ৪টার দিকে খবর পেয়ে আমাদের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। বিকাল ৫টার দিকে পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।