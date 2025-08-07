Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১০:৪৩ অপরাহ্ণ
টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পুকুরে ডুবে ফজলুল হক (৮০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

Advertise here

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকাল ৫টার দিকে পৌরসভার ছাব্বিশা কবরস্থানসংলগ্ন একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস।

ফজলুল হক উপজেলার ছাব্বিশা গ্রামের মৃত ময়েজের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে ফজলুল হক ঘাস কাটতে বের হন। দীর্ঘসময় তিনি ফিরে না আসায় স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এবং পরে ভূঞাপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।

ভূঞাপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের টিম লিডার মো. স্বপন আলী বলেন, ‘বেলা ৪টার দিকে খবর পেয়ে আমাদের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। বিকাল ৫টার দিকে পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
টাঙ্গাইলে পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু
সর্বশেষ সংবাদ
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
শ্রীবরদীতে তারেক রহমানের নির্দেশে অসুস্থ ভ্যানচালক মজিবরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
সর্বশেষ সংবাদ
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
ডা. মো. ছামসুল আরেফিন সুলভের পদোন্নতি: অর্থোপেডিক সার্জারিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হলেন
সর্বশেষ সংবাদ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
Ichamati River ইছামতীর জলে ডুবেছে ঘরবাড়ি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, শেষে জেলাশাসকের গাড়ি আটকে যা করলেন গাইঘটার মহিলারা | Women blocked DM car in Gaighata Bangaon demanding restoration of Ichamati River | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
South Dinajpur News: বদলে যাবে পুরো এলাকা! ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরবঙ্গে তৈরি হচ্ছে বিশাল প্রোজেক্ট

South Dinajpur News: বদলে যাবে পুরো এলাকা! ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরবঙ্গে তৈরি হচ্ছে বিশাল প্রোজেক্ট

 India Bangladesh relations: পোশাক থেকে খাবার বিধিনিষেধের তালিকায় বহু বাংলাদেশি পণ্য! ভারতের মোক্ষম চালে ব্যবসার পথ পাচ্ছে না বাংলাদেশ, হাহাকার দশা

India Bangladesh relations: পোশাক থেকে খাবার বিধিনিষেধের তালিকায় বহু বাংলাদেশি পণ্য! ভারতের মোক্ষম চালে ব্যবসার পথ পাচ্ছে না বাংলাদেশ, হাহাকার দশা

 গাইবান্ধার উপ-নির্বাচন ইসির অসহায়ত্বের প্রমান : বাংলাদেশ ন্যাপ

গাইবান্ধার উপ-নির্বাচন ইসির অসহায়ত্বের প্রমান : বাংলাদেশ ন্যাপ

 টাঙ্গাইলে শিশু শিক্ষার্থী শিহাব হত্যায় সৃষ্টি স্কুলের অধ্যক্ষ’সহ ৯ শিক্ষক আটক

টাঙ্গাইলে শিশু শিক্ষার্থী শিহাব হত্যায় সৃষ্টি স্কুলের অধ্যক্ষ’সহ ৯ শিক্ষক আটক

 বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে আসছে অভিন্ন নীতিমালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে আসছে অভিন্ন নীতিমালা

 শেখ হাসিনার প্রথম বার্তা— ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালনের আহ্বান

শেখ হাসিনার প্রথম বার্তা— ১৫ আগস্ট শোক দিবস পালনের আহ্বান

 ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরখাস্ত

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরখাস্ত

 Alia Bhatt Flashes Sunny Smile; Ranbir Kapoor Shows Thumbs-up in Unseen Pic from New Year Vacay

Alia Bhatt Flashes Sunny Smile; Ranbir Kapoor Shows Thumbs-up in Unseen Pic from New Year Vacay

 ছারখার করে দিয়েছিল! সুনামির দাপটে মৃত্যু মিছিল দেখেছিল বিশ্বের বহু দেশ, সেই ১০ ভয়ঙ্কর মহা প্রলয়

ছারখার করে দিয়েছিল! সুনামির দাপটে মৃত্যু মিছিল দেখেছিল বিশ্বের বহু দেশ, সেই ১০ ভয়ঙ্কর মহা প্রলয়

 তিতুমীর কলেজে সশরীরে ক্লাস শুরু ২৪ অক্টোবর

তিতুমীর কলেজে সশরীরে ক্লাস শুরু ২৪ অক্টোবর
Advertise here