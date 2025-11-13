বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১২ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

টাঙ্গাইলে ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫
টাঙ্গাইলে ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ


টাঙ্গাইল: বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলী, ছিলিমপুর ও মাহমুদ নগর ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট বাজারে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ (টাঙ্গাইল সদর) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

এসময় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা হলো সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার রূপরেখা। এটি রাষ্ট্র মেরামতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

তিনি বলেন, জনগণের ভোটাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিএনপি ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই দফাগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ নিরাপদে কথা বলতে পারবে, ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে।

এসময় টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট আজিমুদ্দিন বিপ্লব,কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য সৈয়দ শহীদুল আলম টিটু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান উজ্জলসহ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।





