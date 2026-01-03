ঠাকুরগাঁওয়ে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধিঃ
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় ঠাকুরগাঁওয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভুল্লী বালিয়া ইউনিয়নের ছোট বালিয়া কলোনি পাড়ায় মরহুম আয়াতুল্লাহর পরিবারের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। পরে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
দোয়া মাহফিলে জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন, পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরিফ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম তুহিনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নূরে আলম সুজন।
দোয়া মাহফিলের আয়োজক নূরে আলম সুজন বলেন, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় আমাদের পারিবারিক ভাবে এ আয়োজন করা হয়েছে।
পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরিফ বলেন, খালেদা জিয়ার আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন বিএনপির নেতা-কর্মীদের পথ দেখিয়ে যাবে।
আর জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার রেখে যাওয়া আদর্শ ও রাজনৈতিক আমানত রক্ষা করা বিএনপির নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।