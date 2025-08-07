Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫
ডিএইতে আজকের লেনদেন ৭০৬ কোটি টাকা – Corporate Sangbad

আগস্ট ৭, ২০২৫ ৫:১৯ অপরাহ্ণ
ডিএইতে আজকের লেনদেন ৭০৬ কোটি টাকা – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৮টি কোম্পানির ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬১৪টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৭০৬ কোটি ৪০ লাখ ৮১ হাজার ২৭৮ টাকা।

ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্য দিবসের] চেয়ে সূচক ৬৩.০৮ পয়েন্ট কমে ৫৪০৮.০৭ ডিএস-৩০ মূল্য
সূচক ২৭.৮২ পয়েন্ট কমে ২০৯৭.৭০ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১৩.৫০ পয়েন্ট কমে ১১৭০.৪৩
পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৭৯টির, কমেছে ২৬৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫১টি কোম্পানীর শেয়ার।

লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- বিএসসি, সিটি ব্যাংক, ইস্টার্ন হাউজিং, মালেক স্পিনিং, বেক্সিমকো ফার্মা, যমুনা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, স্কয়ার ফার্মা ও হাক্কানী পাল্প।

দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- রহিম টেক্সটাইল, হাক্কানী পাল্প, প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, স্টাইল ক্র্যাফট, জেএমআই সিরিঞ্জ, বিডি ল্যাম্পস, সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স, বিডি অটোকারস, এ্যাপেক্স স্পিনিং ও আনোয়ার গ্যালভানাইজিং।

দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো:- আইসিবি থার্ড এনআরবি মি. ফা., আইসিবি ফার্স্ট আগ্রনী ব্যাংক মি. ফা., তুংহাই নিটিং, ফার্স্ট ফাইন্যান্স, কর্ণফূলী ইন্স্যুরেন্স, আইএফআইএল ইসলামিক মি. ফা., স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ফিনিক্স ফাইন্যান্স ১ম মি. ফা., আইসিবি সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মি. ফা. ও ফার কেমিক্যাল।





