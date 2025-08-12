Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  সর্বশেষ সংবাদ

ডেঙ্গুতে আরেকজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩৮২

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৫:২৭ অপরাহ্ণ
ডেঙ্গুতে আরেকজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩৮২


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও ৩৮২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৪৭ জন এবং নারী ১৩৫ জন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৪ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৩৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮১, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) সাত, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৭, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) পাঁচজন এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুইজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ২৪ হাজার ৯৯৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের।

এর আগে, গতকাল সোমবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৩৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এক জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





