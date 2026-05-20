ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতি ওয়ার্ডে জরিপ হচ্ছে: ডিএসসিসি প্রশাসক

ঢাকা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক আবদুস সালাম বলেছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতি ওয়ার্ডে জরিপ করা হচ্ছে। জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা করে অগ্রীম ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এতে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
বুধবার (২০ মে) রাজধানীর পুরাতন এলিফ্যান্ট রোডের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে সবজি বাগান এসটিএস-এর সৌন্দর্য বর্ধন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
প্রশাসক বলেন, কোরবানির বর্জ্য ৮ ঘণ্টার মধ্যেই অপসারণ করা হবে। প্রতিটি পশুর হাটে কন্ট্রোল রুম, ডাক্তার ও পুলিশের টহল থাকবে। যাতে নির্বিঘ্নে মানুষ হাটে এসে কেনাকাটা করতে পারে।
তিনি বলেন, এবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১১টি পশুর হাটের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের যেন কোনো ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সে বিষয়েও নজর রাখা হবে।