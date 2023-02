ঢাবি করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বার বার খবরের শিরোনাম হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। এই ঘটনাগুলোর মধ্যেই র‍্যাগিং ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্রুত অ্যান্টি র‍্যাগিং ও হ্যারেসমেন্ট সেল গঠনের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অ্যাগেইনস্ট র‍্যাগিং অ্যান্ড সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট ইন ক্যাম্পাস’ শীর্ষক ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ। কর্মসূচির অংশ হিসেবে পদযাত্রা, সমাবেশ ও লিফলেট বিতরণ করে সংগঠনটি।

বেলা ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন এবং সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের নেতৃত্বে মধুর ক্যান্টিন থেকে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের দিকে পদযাত্রা শুরু করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় নেতাকর্মীদের হাতে ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংকে না বলুন’, ‘SAY NO TO RAGGING & YES TO JOYFUL CAMPUS’ সহ বিভিন্ন লেখাসম্বলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

পরে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনটির নেতারা। এ সময় ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘আজকের এই সমাবেশ বাবা মায়ের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর করার সমাবেশ। শিক্ষার্থীদের স্বপ্নকে নিরাপত্তা ও নিশ্চিয়তা দেওয়ার সমাবেশ। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, স্কুল-কলেজ-আলিয়া-কওমি মাদরাসায় যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, সেগুলো নিরসনের জন্য আমাদের এই সমাবেশ।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের ব্যানার-প্ল্যাকার্ড দেখে অনেক শিক্ষার্থী করিডোর থেকে, আড্ডা ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে— বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের কাছে ভরসার একটি নাম।’

বিগ ব্রাদার হওয়া কিংবা সিট পলিটিক্স করা ছাত্রলীগের লক্ষ্য নয় জানিয়ে সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, বিগ ব্রাদার হওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট সিটিজেন হওয়া। সিট পলিটিক্স করা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য প্রস্তুত হওয়া। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়া, আলোকিত প্রজন্ম হওয়া— এটিই হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ্য।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন বলেন, ‘ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগ এই রাজপথে রক্ত দিয়েছিল। জিন্নাকে ও আয়ুবের শাসনকে ছাত্রলীগ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কিংবা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যে ইতিহাস, সে ইতিহাসে ছাত্রলীগের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ১৭ হাজার নেতাকর্মী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। যেকোনো অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় রুখে দাঁড়িয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘এই স্মার্ট বাংলাদেশের যুগে র‍্যাগিংয়ের মতো আনস্মার্ট কালচারকে আমরা কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেব না। ইতোমধ্যে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যান্টি র‍্যাগিং ও হ্যারেসমেন্ট সেল গঠন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনকে আমরা বলতে চাই, পূর্ণ কোড অব কন্ডাক্টসহ আপনারা দ্রুত অ্যান্টি র‍্যাগিং-হ্যারেসমেন্ট সেল গঠন করুন।’

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত বলেন, ‘ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখা ছাত্রলীগ নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। ছাত্রলীগের কেউ যদি এই ধরনের র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেব। প্রশাসনের প্রতিও উদাত্ত আহ্বান র‌্যাগিংয়ে জড়িতদের যেন আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়।’

তিনি বলেন, ‘স্মার্ট ছাত্রলীগ এবং স্মার্ট ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের র‍্যাগিং থাকবে না, কোনো ধরনের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা ঘটবে না। শিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।’

