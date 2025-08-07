ঢাবিতে শিবিরের চিত্র প্রদর্শনী শহিদ আবু সাঈদ-ওয়াসিমের পুরনো স্ট্যাটাসের মাধ্যমে ফের সাঈদীর ছবি

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে ছাত্রশিবিরের চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে তৈরি হওয়া আলোচনা-সমালোচনার মাঝেই ফের জামায়াতের প্রয়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছবি বসিয়েছে সংগঠনটি।
তবে এবার সরাসরি ছবি না দিয়ে শহিদ আবু সাঈদ ও ছাত্রদল নেতা শহিদ ওয়াসিমের ফেসবুকে দেওয়া পুরনো স্ট্যাটাসের মাধ্যমে সাঈদীর ছবি প্রদর্শন করেছে ছাত্রশিবির।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) টিএসসিতে ছাত্রশিবির আয়োজিত প্রদর্শনীতে ২০২৩ সালে দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে দেওয়া ফেসবুক স্ট্যাটাসগুলোর স্ক্রিনশট প্রদর্শন করা হয়। স্ট্যাটাসে প্রয়াত এই জামায়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। ওইদিন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া আবু সাঈদ ফেসবুকে লেখেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। আল্লাহ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক। বিদায় হে রাহবার।’
তার পরদিন ১৫ আগস্ট শহিদ ওয়াসিম তার স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘একজনের মৃত্যুতে দেশব্যাপী অঘোষিত শোক চলছে, আরেকজনের আনুষ্ঠানিক শোকেও মানুষের শোক হয় না। ধর্মীয় ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এটাই উজ্জ্বল উদাহরণ। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোটি মানুষের মনি কোঠায়।’
ছাত্রশিবিরের এই প্রদর্শনীতে দুই শহিদের স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশটের সঙ্গে যুক্ত করা হয় সাঈদীর ছবি।
এর আগে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) টিএসসিতে ছাত্রশিবিরের প্রদর্শনীতে যুদ্ধাপরাধের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছবি প্রদর্শন করা হলে বাম ছাত্রসংগঠনগুলো তীব্র আপত্তি জানায়। পরবর্তী সময়ে বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছবিগুলো সরিয়ে নেয়।
এর পরেরদিন ৬ আগস্ট ছাত্রশিবির একই স্থানে আবারও প্রদর্শনী চালিয়ে যায় এবং সেখানে যুক্ত করে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্য, বিচারকার্যে অনিয়ম ও ভুয়া সাক্ষীর জবানবন্দির চিত্র।
সর্বশেষ আজ ৭ আগস্ট প্রদর্শনীতে সংযুক্ত করা হয় শহিদ আবু সাঈদ ও ওয়াসিমের পুরনো স্ট্যাটাস— যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ফের দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর চিত্র প্রদর্শন করা হয়।