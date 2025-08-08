Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রাজনীতি

ঢাবির হলগুলোতে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা ছাত্রদলের

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ১২:৩৮ অপরাহ্ণ
ঢাবির হলগুলোতে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা ছাত্রদলের


Advertise here

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখাসমূহের বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে ১৮টি হল শাখার নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে দলটির দফতর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি তামীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন উক্ত আহ্বায়ক কমিটিসমূহ অনুমোদন করেছেন।

কমিটিপ্রাপ্ত হলগুলো হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, কবি জসীমউদ্‌দীন হল, মাস্টারদা সূর্যসেন হল, বিজয় একাত্তর হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, স্যার এ এফ রহমান হল, জগন্নাথ হল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, অমর একুশে হল, রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং কবি সুফিয়া কামাল হল। ১৮টি হলের মোট ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী এই হল কমিটিসমূহে পদ পেয়েছেন।

৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক মো. জাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিজভী আলম এবং সদস্য সচিব জোবায়ের হোসেন।

৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কবি জসীমউদদীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল ওহেদ এবং সদস্য সচিব মেহেদী হাসান।

৪৭ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টারদা’ সূর্যসেন হল শাখার আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন প্রান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক লিয়ন মোল্যা এবং সদস্য সচিব মো. আবিদুর রহমান মিশু।

৫৪ সদস্য বিশিষ্ট বিজয় একাত্তর হল শাখার আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দিক এবং সদস্য সচিব সাকিব বিশ্বাস।

৫৪ সদস্য বিশিষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দীপ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিনভী মোশাররফ এবং সদস্য সচিব মো. সিহাব হোসেন (শাহেদ)।

৬১ সদস্য বিশিষ্ট হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখার আহ্বায়ক আবু জার গিফারী ইফাত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. তানভীর আহমেদ জিয়াম এবং সদস্য সচিব মনসুর আহমেদ রাফি।

৫৬ সদস্য বিশিষ্ট শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখার আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান আসিফ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সামসুল হক আনান এবং সদস্য সচিব শাহরিয়ার লিয়ন।

১৮ সদস্য বিশিষ্ট সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদুল ইসলাম (তাইমুন), সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সাকিব হোসেন এবং সদস্য সচিব সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম।

৩৯ সদস্য বিশিষ্ট স্যার এ এফ রহমান হল শাখার আহ্বায়ক ফেরদৌস সিদ্দিক সায়মন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসান মুন্না এবং সদস্য সচিব মো. মাহদীজ্জামান জ্যোতি।

৩৪ সদস্য বিশিষ্ট জগন্নাথ হল শাখার আহ্বায়ক মধুসূদন কুন্ডু হৃষীকেশ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিত্যানন্দ পাল এবং সদস্য সচিব প্রসেনজিৎ বিশ্বাস।

৪৮ সদস্য বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল শাখার আহ্বায়ক মোসাদ্দেক আল হক শান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান সৌরভ এবং সদস্য সচিব মো. জুনায়েদ আবরার।

৩৬ সদস্য বিশিষ্ট ফজলুল হক মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ন মো. আবিদ হাসনাত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক বি এম ফাহিম শাহরিয়ার দীপ্ত এবং সদস্য সচিব মো. মেহেদী হাসান রুমী।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট অমর একুশে হল শাখার আহ্বায়ক মো. আসাদুল হক আসাদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. শাহনোমান জিওন এবং সদস্য সচিব আব্দুল হামিদ।

আট সদস্য বিশিষ্ট রোকেয়া হল শাখার আহ্বায়ক মোছা. শ্রাবণী আক্তার, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শ্রাবন্তী হাসান বন্যা এবং সদস্য সচিব আনিকা বিনতে আশরাফ।

পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট শামসুন নাহার হল শাখার আহ্বায়ক তায়েবা হাসান বিথী, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা এবং সদস্য সচিব রাবেয়া খানম জেরিন।

চার সদস্য বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল শাখার আহ্বায়ক মালিহা বিনতে খান (অবন্তী) এবং সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি।

তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল শাখার আহ্বায়ক নওশিন নাহার অথি, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শারমিন খান এবং সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস পুতল।

সাত সদস্য বিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামাল হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদা সুলতানা, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক জাকিয়া সুলতানা আলো এবং সদস্য সচিব তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

ফারাক্কায় হঠাৎ এ কী ঘটল! হেলিকপ্টার থেকে অস্ত্র সহ নেমে এল ৭০-৮০ জন সেনা জওয়ান | দক্ষিণবঙ্গ
ফারাক্কায় হঠাৎ এ কী ঘটল! হেলিকপ্টার থেকে অস্ত্র সহ নেমে এল ৭০-৮০ জন সেনা জওয়ান | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
নোয়াখালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কোমর পরিমাণ পানি, নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বিদ্যালয়ে ফিরলো দু’শতাধিক শিক্ষার্থী
নোয়াখালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কোমর পরিমাণ পানি, নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বিদ্যালয়ে ফিরলো দু’শতাধিক শিক্ষার্থী
সর্বশেষ সংবাদ
সাংবাদিক হত্যা শুভ লক্ষন নয় : বাংলাদেশ ন্যাপ
সাংবাদিক হত্যা শুভ লক্ষন নয় : বাংলাদেশ ন্যাপ
সর্বশেষ সংবাদ
Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা
Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
West Indies Women 18/2 in 4.4 Overs | South Africa vs West Indies Live Score, T20 World Cup 2024

West Indies Women 18/2 in 4.4 Overs | South Africa vs West Indies Live Score, T20 World Cup 2024

 England team to head back to Abu Dhabi, to meet again before Rajkot Test | Cricket News

England team to head back to Abu Dhabi, to meet again before Rajkot Test | Cricket News

 নাভিতে লাগান এই বিশেষ জিনিসটি, ত্বকের সব বয়স আটকে থাকবে কুড়িতেই

নাভিতে লাগান এই বিশেষ জিনিসটি, ত্বকের সব বয়স আটকে থাকবে কুড়িতেই

 শিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে: নওফেল

শিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে: নওফেল

 ‘দুর্দিনে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়ে চির আপন হয়েছে ভারত’

‘দুর্দিনে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়ে চির আপন হয়েছে ভারত’

 কর্ণফুলীতে নিখোঁজের ১০ দিন পর মিলল লাশ

কর্ণফুলীতে নিখোঁজের ১০ দিন পর মিলল লাশ

 সাবেক এসপি বাবুল আক্তারের জামিন শুনানি বুধবার

সাবেক এসপি বাবুল আক্তারের জামিন শুনানি বুধবার

 ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু কথায় নয়, সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে’

‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু কথায় নয়, সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে’

 Police rescued ambulance by chasing 100 kilometers

Police rescued ambulance by chasing 100 kilometers

 Srirampur Thief Arrest: ৮০ লক্ষের সোনার চেন হাতিয়ে শ্বশুরবাড়িতে জামাই ষষ্ঠী! হাওড়া থেকে গ্রেফতার শ্রীরামপুরের সেই চোর

Srirampur Thief Arrest: ৮০ লক্ষের সোনার চেন হাতিয়ে শ্বশুরবাড়িতে জামাই ষষ্ঠী! হাওড়া থেকে গ্রেফতার শ্রীরামপুরের সেই চোর
Advertise here