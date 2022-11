থমকে গেল WhatsApp! ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাহত পরিষেবা – News18 Bangla

#কলকাতা: থমকে গেল হোয়াটসঅ্যাপ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাহত হোয়্যাটসঅ্যাপ পরিষেবা। মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ম্যাসেজিং অ্যাপে একাধিক সমস্যা দেখা দেয় বলে দাবি ব্যবহারকারীদের। আচমকা পরিষেবা থমকে যাওয়ায় কাজে সমস্যা দেখা দিতে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেশ জুড়ে ব্যবহারকারীরা অভিযোগ জানাতে শুরু করেন।

ব্যবহারকারীরা অ্যাপটিতে ‘Connecting’ লেখা দেখতে পাচ্ছেন এবং তারা মেসেজ পাঠাতে পারছেন না। দুপুর ১২টার পর থেকে ব্যবহারকারীরা এতে কোনও ব্যক্তিগত বা গ্রুপে বার্তা পাঠাতে পারবেন না। হোয়াটসঅ্যাপের মালিকানাধীন কোম্পানি মেটা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, ‘কিছু ইউজারদের মেসেজ পাঠাতে সমস্যার সম্মুখীন হযতে হচ্ছে, এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি ঠিক করার জন্য কাজ করছি’।

