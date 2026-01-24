দাঁড়িপাল্লা মার্কা স্বাধীনতাবিরোধী: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরেছি, দেশটা আমরা স্বাধীন করেছি। এটা অন্য কেউ করে দেয়নি, এ দেশ ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কান্দর পাড়া কালীতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচনি প্রচারণা পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, যারা আজকে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আপনাদের সামনে আসতেছে ভোট চাওয়ার জন্য, ওরা কিন্তু সেদিন স্বাধীনতা বিরোধী ছিল, তারা লুটপাট করেছিলো বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম।
তিনি আরও বলেন, নৌকা আর ধানের শীষ এই দুইটি মার্কা ছিল। এখন নৌকা নাই, রাজনৈতিক কারণে তারা নাই। এখন আসছে দাঁড়িপাল্লা, এই দাঁড়িপাল্লা কেউ চিনে না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাফুরুল্লাহ্, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল হামিদ।