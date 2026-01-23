দিনাজপুর শহরকে সিটি করপোরেশন করা হবে: জামায়াত আমির

দিনাজপুর: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সরকার গঠন করলে দিনাজপুর শহরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরিত করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে দিনাজপুর গোর-এ শহিদ মাঠে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে সকালে তিনি পঞ্চগড়ে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘সারা বাংলাদেশের ৩ ভাগের ১ ভাগ যোগান দেয় দিনাজপুর। কিন্তু বাংলাদেশ দিনাজপুরকে কি দিয়েছে? জামায়াত সরকার গঠন করলে দিনাজপুর শহরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরিত করা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াত সরকার গঠন করলে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে।’ দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজ থাকলেও ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, ‘মেডিকেল কলেজ হলে দক্ষ চিকিৎসক তৈরি হবে এবং চিকিৎসাসেবা আরও বিস্তৃত হবে। তখন বিশেষায়িত হাসপাতাল গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে।’
‘আমরা যদি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হই, তাহলে আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন তার চেয়ে ভালো হবে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকসেবী নাই, বখাটে নাই, গুন্ডাপান্ডা নাই, বাইরের সন্ত্রাসীদের প্রবেশ নাই। আজকে সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশ আর শিক্ষার পরিবেশ। সেই বাংলাদেশই আমরা স্বপ্ন দেখি, ওই বাংলাদেশই আমাদের মিশন।‘
তিনি বলেন, ‘আমরা সেই বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে ধর্মে ধর্মে কোনো সংঘাত হবে না। যে বাংলাদেশের টাকা চুরি করে বিদেশের মাটিতে বেগমপাড়া গড়ার স্বপ্ন কেউ দেখবে না। বেগমপাড়ার চোরদেরকে ধরে এনে বাংলাদেশে শাস্তি দেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশু বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রাখে, তা নিশ্চিত করা হবে। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে মানুষগুলো শুধু দিয়েই গেছেন, তাদের পড়ন্ত বেলায় তাদের দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। তাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। একটা সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন ট্যাক্স দেন। আপনাদের টাকা দিয়েই আপনাদের সেবা দেওয়া হবে।’
‘উত্তরবঙ্গ হবে কৃষি শিল্পের রাজধানী। সেই শিল্প গড়ে তোলা হবে। ক্ষমতায় গেলে আম, লিচুর ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা হবে। ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। ফসল এবং সবজীর সংরক্ষনাগার গড়ে তোলা হবে।’
ডা. শফিকুর রহমানের আগমন উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকাল থেকেই দিনাজপুর গোড়-এ শহিদ বড় ময়দানে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। মাথায় দলীয় পতাকা, হাতে দাঁড়িপাল্লা উৎসবমুখর পরিবেশে মাঠে আসেন তারা।
জনসভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দিনাজপুর জেলা শাখার আমির অধ্যক্ষ আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, দিনাজপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুহাদ্দিস ডক্টর এনামুল হক, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম এবং জামায়াতে ইসলামীর শরিক দল এনসিপির প্রার্থী আব্দুল আহাদসহ ১০ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।