দিল্লির নতুন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত তরোয়াল খেলায় পারদর্শী? ভাইরাল ভিডিওয়ে তথ্য ফাঁস| is delhi cm rekha gupta with sword video real or not know details

নয়াদিল্লি: এক মিনিট ৫২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও মন্টেজ শেয়ার করা হচ্ছে যেখানে একজন মহিলাকে পুকুর থেকে জল তুলতে, যোগব্যায়াম করতে এবং তরবারি ও লাঠি হাতে নিতে দেখা যাচ্ছে, দাবি করা হচ্ছে যে ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং দিল্লির নতুন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা৷ তাঁর একটি পুরনো ভিডিও এটি, এমনই দাবি।

একজন X ইউজার ভিডিওটি হিন্দিতে ক্যাপশন সহ পোস্ট করেছেন যার অনুবাদ এই: “আরএসএস কর্মী রেখা গুপ্তার পুরনো ভিডিও, যিনি এখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আপনার কি ঠান্ডা লেগেছে? কেজরিওয়াল, যতদূর সম্ভব দৌড়াও…” পোস্টটি ১,২৭,০০০ এরও বেশি ভিউ এবং ৩,৭০০ এরও বেশি লাইক পেয়েছে, অনেক ব্যবহারকারী ভিডিওটিতে মহিলার প্রশংসা করেছেন। অনুরূপ পোস্টের আর্কাইভ এখানে , এখানে , এখানে এবং এখানে পাওয়া যাবে ।

একই ধরণের দাবি ফেসবুকেও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এই পোস্টগুলির আর্কাইভ সংস্করণ এখানে এবং এখানে পাওয়া যাবে ।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভের পর, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গুপ্তা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ।

তবে, আমরা দেখতে পেলাম যে ভিডিওতে থাকা মহিলাটি রেখা গুপ্তা নন, তিনি মারাঠি অভিনেত্রী পায়েল যাদব।

ভিডিওটির কীফ্রেমগুলির রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে মারাঠি অভিনেত্রী পায়েল যাদবের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের সন্ধান পাওয়া যায়, যা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আপলোড করা হয়েছিল। পোস্টটির একটি আর্কাইভ সংস্করণ এখানে পাওয়া যাবে ।

মারাঠি ভাষায় লেখা ভিডিওটির ক্যাপশনটি এইভাবে অনুবাদ করা হয়েছে: “ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মহান কৃতিত্বের প্রতি প্রণাম। এটি আমার ছোট্ট প্রচেষ্টা, মহান রাজা, যুদ্ধ এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, একজন বীর যোদ্ধা, যিনি প্রৌঢ়প্রতাপ পুরন্দর নামেও পরিচিত, দ্বারা অনুপ্রাণিত।”

যাদব ১৯শে ফেব্রুয়ারি ছত্রপতি শিবাজি জয়ন্তী উপলক্ষে ভিডিওটি পোস্ট করেছিলেন, যা মহারাষ্ট্রে একটি সরকারি ছুটির দিন যা মারাঠা রাজার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে।

যাদব ২০২৩ সালে বাপল্যোক সিনেমার মাধ্যমে মারাঠি ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মারাঠি টেলিভিশন সিরিজেও তার কাজের জন্য পরিচিত।

গুপ্তার ছবিগুলির তুলনা—যার মধ্যে ১৯৯৬ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের একটি ছবিও রয়েছে—প্রমাণিত করে যে ভিডিওতে থাকা মহিলাটি তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন।

তার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট অনুসারে , রেখা গুপ্তা ১৯৯২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলত রাম কলেজের ছাত্রী হিসেবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে (এবিভিপি) যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ২০২৫ সালের দিল্লি নির্বাচনে তিনি শালিমার বাগ আসন থেকে জয়লাভ করেন।

তবে, ভাইরাল ভিডিওতে থাকা মহিলাটি তিনি নন।

ছত্রপতি শিবাজি জয়ন্তীতে মারাঠি অভিনেত্রী পায়েল যাদবের তরবারি চালনার অনুশীলনের একটি ভিডিও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার ফুটেজ বলে ভুয়াভাবে শেয়ার করা হয়েছে।

