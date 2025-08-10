Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  সর্বশেষ সংবাদ

দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়াল

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৬:৫১ অপরাহ্ণ
দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়াল


Advertise here

ঢাকা: দেশে চলতি বছর সাত মাস ১০ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১০০ ছাড়িয়েছে। সেইসঙ্গে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সোয়া লাখ।

এদিকে, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও ৪৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭২ জন এবং নারী ১৭৬ জন।

রোববার (৮ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮১ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৪, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৩৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৪৬, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) সাতজন এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুইজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ২৪ হাজার ১৮৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের।

এর আগে, গতকাল শনিবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩২৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত তিনজনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

RG Kar Case: ‘ভেঙেছে’ শাখা…! চরম প্রতিজ্ঞা আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের, ‘যতদিন না…’, দেখা করে বিরাট দাবি সুকান্তর Medical Colleage Victim’s Mother: Promises Not to wear this unless she gets a proper justice Here is what BJP leader Sukanta Majumdar said after meeting her in Hospital | কলকাতা
RG Kar Case: ‘ভেঙেছে’ শাখা…! চরম প্রতিজ্ঞা আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের, ‘যতদিন না…’, দেখা করে বিরাট দাবি সুকান্তর Medical Colleage Victim’s Mother: Promises Not to wear this unless she gets a proper justice Here is what BJP leader Sukanta Majumdar said after meeting her in Hospital | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
Neil Nitin Mukesh Calls Shah Rukh Khan, Kartik Aaryan Role Models For Outsiders: ‘Nepotism Never Helped…’ | Bollywood News
Neil Nitin Mukesh Calls Shah Rukh Khan, Kartik Aaryan Role Models For Outsiders: ‘Nepotism Never Helped…’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
আর কিছুক্ষণেই ঝেঁপে নামবে বৃষ্টি! কোথায় কোথায় দুর্যোগ? দেখুন ওয়েদার আপডেট
আর কিছুক্ষণেই ঝেঁপে নামবে বৃষ্টি! কোথায় কোথায় দুর্যোগ? দেখুন ওয়েদার আপডেট
সর্বশেষ সংবাদ
দৌলতপুর কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলামের অবসর : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় সিক্ত
দৌলতপুর কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলামের অবসর : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় সিক্ত
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
বিক্রেতা সংকটে ৭ কোম্পানি হল্টেড – Corporate Sangbad

বিক্রেতা সংকটে ৭ কোম্পানি হল্টেড – Corporate Sangbad

 কর্ণফুলীতে আওয়ামীলীগ নেতা চালাচ্ছে অবৈধ ইটভাটা নিরব প্রশাসন

কর্ণফুলীতে আওয়ামীলীগ নেতা চালাচ্ছে অবৈধ ইটভাটা নিরব প্রশাসন

 প্রেক্ষাগৃহের অন্দরেই অনুরাগীর অশ্লীল আচরণ! ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন অভিনেত্রী

প্রেক্ষাগৃহের অন্দরেই অনুরাগীর অশ্লীল আচরণ! ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন অভিনেত্রী

 অসুস্থ দীন মোহাম্মদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন যুবলীগ নেতা এলিট

অসুস্থ দীন মোহাম্মদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন যুবলীগ নেতা এলিট

 maruti-vitara-brezza-2022 top 10 features expected price

maruti-vitara-brezza-2022 top 10 features expected price

 Jasprit Bumrah: ‘Didn’t feel I missed out a lot’: Jasprit Bumrah on his comeback | Cricket News

Jasprit Bumrah: ‘Didn’t feel I missed out a lot’: Jasprit Bumrah on his comeback | Cricket News

 হোম আইসোলেশনের রোগীদের করোনা কিট পৌঁছে দিতে Flipkart-এর সঙ্গে চুক্তি করল লখনউ প্রশাসন

হোম আইসোলেশনের রোগীদের করোনা কিট পৌঁছে দিতে Flipkart-এর সঙ্গে চুক্তি করল লখনউ প্রশাসন

 হাতিয়ে নিল ২৫ লাখ টাকা

হাতিয়ে নিল ২৫ লাখ টাকা

 Malaika Arora, Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor and Others Wish the Ace Designer

Malaika Arora, Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor and Others Wish the Ace Designer

 Anant And Radhika’s Pre-Wedding Festivities Begin; FIRST INSIDE Video of Shibani’s Performance Out

Anant And Radhika’s Pre-Wedding Festivities Begin; FIRST INSIDE Video of Shibani’s Performance Out
Advertise here