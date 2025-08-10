দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়াল

ঢাকা: দেশে চলতি বছর সাত মাস ১০ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১০০ ছাড়িয়েছে। সেইসঙ্গে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সোয়া লাখ।
এদিকে, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও ৪৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭২ জন এবং নারী ১৭৬ জন।
রোববার (৮ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮১ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৪, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৩৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৪৬, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) সাতজন এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুইজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।
চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ২৪ হাজার ১৮৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের।
এর আগে, গতকাল শনিবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩২৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত তিনজনের মৃত্যু হয়।
২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।