নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের কার্যক্রম ও ‘দেশের পত্র’ পত্রিকা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীতে হিযবুত তওহীদের সব কার্যক্রম বন্ধ এবং তাদের প্রকাশিত পত্রিকা ‘দেশের পত্র’ বন্ধের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ই আগস্ট) সকাল ১০টায় সচেতন ছাত্র সমাজ নোয়াখালী-এর ব্যানারে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
স্মারকলিপি প্রদানের সময় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইমরান নোমানী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, “অবৈধ, দেশদ্রোহী ও উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিযবুত তওহীদের সব কার্যক্রম নোয়াখালীসহ সারা দেশে দ্রুত বন্ধ করতে হবে এবং তাদের পত্রিকা ‘দেশের পত্র’ নিষিদ্ধ করতে হবে।” তিনি আরও বলেন, এই সংগঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং সরকার ও প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নোয়াখালী মাইজদী পৌর শাখার সভাপতি মাওলানা আবদুল কাদের, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুফতী আমির জিহাদী, তাজকিয়া টিভির সম্পাদক নুর মোহাম্মদ রিপন, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের নোয়াখালী জেলার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মোবারক বিন মোর্শেদ এবং আরও অনেকে।